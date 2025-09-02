Málaga contabiliza una leve e inusual bajada del paro en agosto mientras sube en el conjunto de España

Suena a contradicción pero ocurre prácticamente todos los años. En agosto, el mes fuerte del verano y del turismo, el paro sube. Concluyen muchos contratos hechos solo para la temporada y en septiembre toca buscar otras oportunidades.

En el conjunto de España el paro ha crecido en agosto en 21.905 personas, según los datos oficiales publicados este martes por el Ministerio de Trabajo.

En Málaga la tendencia suele ser similar, pero este año ha cambiado levemente. No solo no ha subido el desempleo sino que ha bajado en agosto, pero en una cantidad prácticamente testimonial. Se puede decir que ha disminuido casi por los pelos.

El paro se ha reducido en la provincia de Málaga en 136 personas en agosto. En el resto de Andalucía solo ha caído en Huelva (-249) y Almería (-66). En una provincia con una estructura económica parecida a la de Málaga como es Alicante se ha incrementado, por ejemplo, en 636 personas.

Esa leve merma del desempleo ha tenido como protagonista al colectivo de personas sin un empleo anterior, que se ha reducido en 381. Ha habido también ligeras bajadas en la agricultura y el sector servicios, mientras que ha subido en la construcción (246) y la industria.

En estos momentos hay 108.729 personas apuntadas al paro en las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo en Málaga. Teniendo en cuenta que de aquí a Navidad lo habitual es que el desempleo suba, la provincia no podrá ver cómo se baja de la psicológica barrera de los 100.000 parados.

Es difícil en cualquier caso porque Málaga atrae cada vez a más personas y eso hace que suba la población activa. Por mucho empleo que se cree, si la demanda sube los números globales no cunden tanto.

En cualquier caso, un dato importante es que el mercado laboral mejora año tras año. Ahora hay 7.613 parados menos que hace un año.

También ocurre con la afiliación a la Seguridad Social, que está en volúmenes muy altos. Málaga culminó agosto con 757.243 personas cotizando. Son 23.500 más que hace un año.