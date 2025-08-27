¿Cambiar de trabajo tras el verano? Un 40% de andaluces se plantea dejar su empleo sin tener otra oferta

Acaba el verano y arranca un nuevo curso escolar. Pero también hay muchas empresas que tras el parón estival deciden ampliar o modificar sus plantillas y muchas personas que se plantean cambiar de aires laborales.

Hay todo tipo de estudios al respecto. La plataforma especializada Infojobs acaba de publicar su Informe sobre Intención de cambio de empleo. Analiza las intenciones de la población activa, es decir, de las personas que ya están trabajando.

Hay muchos aspectos curiosos. Un 15% de los empleados españoles dicen que les gustaría cambiar de puesto de trabajo en un plazo máximo de un año. En 2020, el año de la pandemia, llegó a ser del 23%. En el caso concreto andaluz, es un 16%, un par de puntos más que hace un año.

Lo más llamativo es que hay muchas personas que se plantean dejar su trabajo sin tener otro esperando, es decir, yéndose al paro y con la incertidumbre de si encontrará o no otro empleo. Lógicamente ahí influye sobremanera el salario, el horario y, sobre todo, la situación personal en la que se encuentre cada uno.

Según el informe de Infojobs, nada más y nada menos que un 44% de los trabajadores se plantean dejar su empleo a la aventura. Son diez puntos más que hace dos años.

Es preocupante porque implica que un 44% de los trabajadores no es feliz en su puesto o no está cubriendo sus expectativas. En Andalucía ese porcentaje se reduce cuatro puntos hasta el 40%.

De estos, un 13% declara no sentirse preocupado por no tener otro empleo de forma inmediata; mientras que un 22% indica que buscaría otro, aunque de forma selectiva y tomándose su tiempo, y un 9% lo haría de forma inmediata.

Influencia del sexo y el puesto

Los hombres andaluces son más lanzados a la hora de saltar sin red al dejar su empleo. Es un 44% mientras que en las mujeres es un 37%. Teniendo en cuenta los problemas de conciliación laboral y brecha salarial que suelen sufrir las mujeres es normal que, una vez conseguido un empleo, les cueste más dejarlo.

Por otra parte, Infojobs analiza cuáles son los motivos para querer cambiar de empleo. El primero sigue siendo querer un mayor salario, aunque están ganando protagonismo otros aspectos como la conciliación de la vida laboral y familiar o buscar proyectos que motiven más.

Los hombres valoran más aspectos como el salario (56,5% vs. el 49% de las mujeres), la flexibilidad (26% vs. 14%), contar con un trabajo menos estresante y con menor carga (20% vs. 8,5%) o la posibilidad de compaginar la vida personal y profesional (30,5% vs. 17%).

Las mujeres, por su lado, se decantan por otras razones como ampliar sus competencias y su aprendizaje (19% vs. 13% de los hombres), salir de un ambiente de trabajo tóxico (17% vs. 13%) o tener la posibilidad de teletrabajar (14% vs. 9%).