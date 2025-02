Ebísum celebra su III Foro de Compliance en Málaga con un enfoque en la sostenibilidad y la ciberseguridad

El próximo 4 de marzo, Ebísum All in one Compliance organiza la tercera edición de su Foro de Compliance en San Telmo Business School, un evento clave para las empresas y los profesionales del sector.

La cita, que combinará asistencia presencial y streaming para público de Latinoamérica, contará con un destacado programa de mesas temáticas y la participación de reconocidos expertos.

El foro se llevará a cabo desde las 9:00 hasta las 17:00 horas y ofrecerá un espacio para el networking. Entre los temas a tratar destacan la gobernanza y la gestión de riesgos, la sostenibilidad corporativa, la integridad en el sector público, los canales de denuncia e investigaciones internas, la prevención del blanqueo de capitales en el sector inmobiliario y la ciberseguridad aplicada al Compliance.

EL ESPAÑOL de Málaga es el medio oficial del evento, en el que también colaboran la Fundación Bancaria Unicaja, Andersen in Spain, AENOR, Trevenque, EY y Faro Edtech es colaborador.

Rafael Perea, CEO de Ebísum, asegura que "este año hemos puesto el foco en temas de máxima actualidad y volvemos a contar con un panel de intervinientes de primer nivel, tanto del sector privado como del público. El Foro se está consolidando como un referente del sector Compliance en Andalucía y prueba de ello es que contamos con importantes patrocinadores y colaboradores que lo apoyan. Se ha convertido en un evento en el que se comparte y divulga conocimiento muy especializado y de calidad, y además también promueve las sinergias entre los asistentes".

El acceso al foro es limitado y la inscripción se realizará por orden de registro a través de la web oficial: www.ebisum.com/iii-foro-compliance-ebisum.