Enrique Colilles (Trops): "Es descorazonador, en Málaga tenemos un gran problema con el agua"

Trops es uno de los referentes empresariales en la provincia de Málaga. Su sede, en Vélez-Málaga, es la central de una cooperativa que abarca productores desde Portugal hasta Alicante. Una organización que ha ido creciendo al ritmo del consumo de, esencialmente, dos frutos tropicales: el mango y el aguacate.

Ambos cultivos requieren de importantes cantidades de agua, aunque desde Trops tratan de hacer lo posible por mantener un producto de calidad disminuyendo la cantidad de agua por kilo de producción. Es complicado, pero no imposible.

Hay otro problema, este internacional, que es la gran desventaja con la que acuden al mercado frente a otros aguacates o mangos que llegan a Europa sin controles en la producción. De estos y otros asuntos habla con EL ESPAÑOL de Málaga Enrique Colilles, director general de Trops.

Dadas las noticias más recientes, tienen ante sí un gran reto: el agua. ¿Cómo están afrontándolo desde Trops en Málaga?

Lo vemos muy mal, porque la única posibilidad que hay de superar esta situación que tenemos es con la lluvia. No tenemos fuentes alternativas disponibles de agua. La Administración nos dice que está trabajando en algún aprovechamiento de agua, de utilizar agua regenerada, pero aún no es una realidad y no podemos usarla. Es descorazonador. Llevamos mucho tiempo demandando medidas. Hay otros países que sí reutilizan el agua varias veces y nosotros no estamos en disposición de hacerlo por problemas de la propia Administración: permisos, procedimientos... El resultado es que ahora mismo muchas plantaciones no se están regando, otras se están regando deficientemente y estamos en una situación crítica.

¿Es un problema de sus socios en el Levante o en Portugal o es sólo cosa de Málaga?

No, en Portugal no tenemos problemas por un motivo: los embalses están interconectados. Por lo tanto, cuando llueve más en una cuenca que en otra, un embalse surte a otro. Aquí en Málaga no hay ninguna interconexión. Puede darse el caso de que haya embalses con buena cantidad de agua y otros, como el de La Viñuela, del que dependemos, que está bajo mínimos.

En la provincia de Granada, en general, no tenemos problemas, porque en Motril hay agua. En la zona de Almuñécar si tenemos algo más de problemas. En Alicante no hay problema de agua. El mayor problema es en Málaga.

¿A qué se deben esos problemas?

La Axarquía ha sido una gran olvidada. No se han hecho infraestructuras de agua, desconozco el motivo. Lo que es un hecho es que incluso las tuberías que hacen que desde las vaguadas entre agua al embalse están taponadas. Esa agua que podría alimentar el embalse, una gran cantidad no entra. Es una falta de mantenimiento histórica, no es de ahora. Es incomprensible.

En Trops están intentando poner los medios para disminuir ese uso de agua, ¿en qué parte del camino están?

Hoy en día prácticamente el 100% de nuestros cultivos tienen riego por goteo y están implantando sistemas de sensorización e inteligencia artificial para el riego, de modo que le echemos al árbol la cantidad imprescindible de agua. Con esto, estamos ahora mismo con fincas que mantienen producción con un 70% menos de agua que la media mundial y con la mitad de agua que lo que se riega en el resto de España.

Trops no para de crecer, ¿se plantean ampliar su zona de influencia?

Realmente, no. Las zonas en las que ya estamos es en las que aparentemente puede haber producción. Se está probando el cultivo del aguacate en Asturias, Galicia, Cantabria, pero hoy en día no lo valoramos. Sería meter muchos kilómetros al producto para unas producciones muy pequeñas. En ese sentido, tenemos que evaluar la huella de carbono que supone eso.

De lo que sí tenemos intención es de aumentar el número de agricultores en la zona que ya cubrimos desde Alicante a Portugal. Hay muchos productores que no son socios y creemos que somos la opción para ellos. Además, todas las semanas tenemos solicitudes de adhesión.

Y en cuanto a las exportaciones, ¿está ganando peso el mercado nacional o aumentan la exportación?

Más del 80% del aguacate que producimos se exporta, pero hace no mucho esa cifra era del 90%. El mercado en España está creciendo mucho en este cultivo. Por otro lado, de la producción de mango exportamos más del 70% y creemos que estamos haciendo un buen trabajo de promoción interna con las campañas de mango.

¿Qué papel juega Mercadona en Trops?

Son unos buenos clientes, pero nosotros no somos proveedores preferenciales para ellos ni ellos son clientes preferenciales para nosotros. Obviamente, es un cliente muy interesante por su penetración de mercado, nos ayuda a llegar a mucha gente. Sobre todo, es Mercadona quien quiere tener la marca Trops en sus lineales, no vendemos bajo otra marca.

Ahora estamos en temporada de mango, ¿cómo está funcionando?

Preveíamos una campaña mucho más fuerte, pero sólo va a mejorar un 30% la de 2020. Pero es que la del año pasado fue un 50% más floja que la de 2019, ese año hubo una gran campaña. ¿A qué se debe? A muchos factores, esto es agricultura pura y dura, a poco que haya días de llovizna, de niebla o que las abejas trabajen menos, puede haber grandes cambios. Sobre todo, la producción baja motivada por el clima.

Una de sus especialidades es el mango Kent...

Se trata de una variedad que casi exclusivamente se vende en París. Nosotros exportamos el 95% de esa variedad a la ciudad de París. El 5% restante se queda en tiendas gourmet en España.

Una de las desventajas de Trops en el mercado es la regulación que existe en España sobre los cultivos.

Es que existen muchas diferencias en la producción: en condiciones laborales, en normativas de uso de abonos. Estamos en una clara inferioridad de condiciones casi en todos los aspectos. Eso va a seguir sucediendo, es el libre mercado y lo aceptamos. Sí nos gustaría que las mismas exigencias que nos ponen a nosotros en esos aspectos, se impongan en las fronteras a los productos de terceros países. Pero, al menos, pedimos que se controle el etiquetado: hay productos que incluyen el "origen España", pero no es cierto. Si pones una bandera de España encima de una fruta brasileña y no hay control sobre esto, hay un claro perjuicio para nosotros.

Aún así van buscando su sitio en el mercado. Ahora han lanzado un guacamole real food con Carlos Ríos.

Nosotros ya teníamos un guacamole elaborado bajo otra marca. Lo que queríamos ahora era hacerlo con la enseña de Trops, pero hay muchos y muy buenos en el mercado. Necesitábamos algo diferente, que fuera un buen producto y que lo que apareciese en la etiqueta fuera cierto. Nuestro guacamole tiene más de un 90% de aguacate y decidimos ponernos en contacto con Carlos Ríos, que creemos que nos puede ayudar a llegar a un público interesante.

