Gran fiesta del queso en este pueblo hasta el 4 de octubre: mercadillo con 50 puestos, catas gratuitas y ludoteca

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LO ESENCIAL Las claves La Feria Mercado del Queso Artesano Villa de Teba se celebra del 1 al 4 de octubre en un pueblo de Málaga, con 50 puestos de queserías de toda España y Portugal. Participan queserías de 14 comunidades autónomas y siete provincias andaluzas, destacando denominaciones de origen como Manchego, Idiazábal o Mahón. El evento incluye catas gratuitas, concursos de queso y repostería, actividades culturales, rutas turísticas y ludoteca para los más pequeños. La marca Sabor a Málaga y productos locales como AOVE, embutidos, miel y vinos también tendrán un papel relevante en la feria.

Productores del queso en toda España se reúnen en un pequeño pueblo de Málaga del 1 al 4 de octubre para celebrar una de las citas gastronómicas más tradicionales del municipio. Se trata de la XXIV Feria Mercado del Queso Artesano Villa de Teba, fiesta declarada de Singularidad Turística por la Diputación de Málaga.

En este mercadillo habrá hasta 50 puestos, con queserías procedentes de Portugal y estarán representadas siete de las ocho provincias andaluzas, y 14 de las 17 comunidades autónomas con denominaciones de origen tan reconocidas como Picón Bejes-Tresviso de Cantabria, Idiazábal de País Vasco, Manchego, Tetilla gallego, tortas de la Serena y del Casar de Extremadura, Gamonéu asturiano o Mahón de Menorca.

Junto a ellos tendrá un lugar destacado la marca Sabor a Málaga, con una docena de queserías malagueñas y productos locales como AOVE, embutidos, miel, vinos o repostería tradicional.

Todas las queserías ofrecerán catas gratuitas, y sus maestros queseros explicarán a los visitantes el proceso de elaboración tradicional y único de sus quesos.

El mercado estará abierto el sábado desde las 10:00 hasta las 19:00 horas, y el domingo de 10:00 a 18:00 horas. Habrá ludoteca, zonas de aparcamiento y autobuses lanzadera.

Aunque la feria se celebra oficialmente el sábado 3 y el domingo 4 de octubre, el programa de actividades previas da comienzo el jueves 1.

Destaca dentro del programa el Concurso de Queso Artesano Villa Condal de Teba, en el que un jurado experto se reúne para catar, evaluar y reconocer los mejores quesos semicurados de cabra, curados de cabra, de leche cruda de cabra, de leche de oveja y de cabra y oveja. En la pasada edición concursaron 43 variedades de queso de toda España.

Otra de las actividades destacadas del programa es el Concurso de Repostería Local, en el que participan sobre todo vecinos y vecinas del municipio con postres elaborados con distintas variedades de queso. Y a lo largo del fin de semana también se celebra el concurso ‘Elige tu quesería favorita’, cuyo ganador será escogido por votación popular.

La Feria del Queso también ofrece a los visitantes actividades culturales, rutas para conocer el patrimonio de la zona, recorridos en tren turístico y visitas al Museo Histórico Municipal y al Museo Etnológico, a la Ermita de Jesús Nazareno, al Molino de las Pilas y a la Iglesia de la Santa Cruz Real, un templo barroco del siglo XVI.