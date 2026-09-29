Gran fiesta medieval ideal para visitar del 2 al 4 de octubre: zoco andalusí, gastronomía y exhibiciones

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Las claves Generado con IA Cútar celebra del 2 al 4 de octubre la 22 Fiesta del Monfí, recreando el ambiente del siglo XVI con actividades culturales y gastronómicas. El evento incluye un zoco andalusí, espectáculos de fuego, talleres de cerámica, caligrafía árabe y degustaciones de platos tradicionales. Habrá conciertos en directo, conferencias históricas, rutas teatralizadas y competiciones de ajedrez durante el fin de semana. Se habilita un servicio especial de autobús lanzadera desde Málaga capital y otras localidades para facilitar el acceso a la fiesta.

Durante tres días, el pueblo malagueño de Cútar viaja al siglo XVI y sus calles se convierten en un escenario donde los protagonistas son los monfíes, cuadrillas de moriscos que habitaban en las serranías del antiguo reino de Granada durante los siglos XVI y XVII tras oponerse a la conversión forzosa al cristianismo decretada por los Reyes Católicos en el año 1500.

Se trata de la 22 Fiesta del Monfí, una celebración declarada de Singularidad Turística Provincial por la Diputación de Málaga que se celebra del 2 al 4 de octubre, con un amplio programa de actividades culturales, gastronómicas y de ocio.

Con el objetivo de facilitar el acceso a la celebración, la organización habilitará un servicio especial de transporte público lanzadera durante las jornadas del sábado y el domingo que conectará Málaga capital --salida desde calle Ingeniero de la Torre Acosta, 3-- con Cútar, realizando paradas en Rincón de la Victoria, Torre del Mar y Vélez-Málaga.

Los autobuses saldrán desde Málaga a las 11,30 horas y emprenderán el viaje de vuelta a las 20,30 horas. Para reservar este transporte es necesario contactar al teléfono 621509471.

La programación de esta edición 2026 comienza el viernes 2 de octubre, a las 18,00 horas, con la apertura oficial del zoco andalusí y el pasacalles inaugural, han informado desde la Diputación de Málaga.

El zoco permanecerá abierto durante todo el fin de semana, albergando una gran diversidad de puestos de artesanía, degustaciones de platos típicos de la zona (como la caldereta de chivo, el cous cous y el tajín), demostraciones de cetrería, pasacalles, paseos en burro, juegos infantiles, espectáculos de fuego, henna, magia y cuentacuentos.

Igualmente, el público podrá participar en talleres interactivos que abarcan disciplinas como cerámica, caligrafía árabe, papel artesanal, taller sensorial y encuadernación, sumándose a los tradicionales aprendizajes en esparto y cuero.

El viernes, tras la apertura del zoco, tendrá lugar la inauguración de la estatua a Muhammad al-Yayyar, obra del escultor veleño José Casamayor. Se trata del célebre alfaquí de Cútar cuyos textos ocultos, hallados en 2003, situaron a esta localidad axárquica en el mapa del patrimonio andalusí.

La celebración continuará con un showcooking de cocina andalusí en la plaza del ayuntamiento, realizado en colaboración con el restaurante Dar al-Yayyar.

La vertiente intelectual e histórica tendrá un peso fundamental gracias al ciclo de conferencias que comenzará el sábado 3 de octubre, a las 19,30 horas, de la mano del investigador Amin Chaachoo (llegado desde Tetuán) con la ponencia 'La Música andalusí, entre la estética emocional y la actitud trascendente'.

El domingo 4 de octubre, a las 19,30 horas, será el turno de Virgilio Martínez Enamorado de la Universidad de Málaga, quien expondrá las claves históricas detrás de las 'Derivadas del hallazgo de Cútar'.

La música y los conciertos en directo volverán a ser uno de los grandes atractivos de la celebración. El viernes a las 22,00 horas los asistentes podrán deleitarse con el concierto inaugural a cargo de Mawazin.

El sábado 3, a las 20,00 horas, será el turno de la Orquesta del Conservatorio de Tetuán, dirigida por Amin Chaachoo y a las 22,00 horas, la cantante Clara Campos presentará su primer disco en solitario 'Ánfora'.

Las actuaciones musicales se retomarán en domingo 4, desde las 13,00 horas, con el concierto de Emilio Villalba y Sara Marina, y la Orquesta del Conservatorio de Tetuán será la encargada de poner el broche final a la celebración a partir de las 20,30 horas.

En el ámbito deportivo, el sábado 3 de octubre desde las 10,00 horas se disputará la jornada de ajedrez con el XXXII Circuito Provincial de Ajedrez de Diputación de Málaga para ELO FADA, que incluye el XXIV Open de Ajedrez Villa de Cútar y el XX Torneo infantil Villa de Cútar.

Por otra parte, tanto el sábado como el domingo, los visitantes podrán disfrutar de la ruta teatralizada 'Cálamo y cal, el destino de alYayyar', un recorrido a cargo de actores locales que revive la historia tras los manuscritos andalusíes y el Corán oculto de Cútar.

Además, el Centro de Interpretación de la Alquería de Cútar abrirá sus puertas con un horario especial de visitas guiadas.