Fiesta del Ajoblanco.

Fiesta del Ajoblanco. EEM

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La feria gastronómica ideal para visitar el 5 de septiembre: 4.000 raciones gratuitas, música y talleres

Este evento, declarado de Interés Turístico, se celebra ininterrumpidamente desde 1968 y este año alcanza su edición número 56.

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Las claves

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Almáchar celebra el 5 de septiembre la 56ª Fiesta del Ajoblanco, con reparto gratuito de más de 4.000 raciones de esta sopa tradicional.

La jornada incluye talleres para aprender a preparar ajoblanco, free tours por el municipio, exposiciones de arte y actividades para niños.

El evento cuenta con actuaciones de música, pasacalles de verdiales, Noche Flamenca y una verbena solidaria con tapeo y recaudación para protección animal.

Habrá bus-lanzadera gratuito desde Torre del Mar y Vélez-Málaga para facilitar el acceso a los visitantes durante toda la jornada.

Si buscas un plan distinto para este próximo 5 de septiembre, la Axarquía malagueña tiene la propuesta perfecta. El pueblo de Almáchar celebra la 56ª Fiesta del Ajoblanco, una de las citas gastronómicas más veteranas de la provincia y declarada de Interés Turístico.

Este pequeño municipio, situado a poco más de media hora de Málaga capital, se transforma cada primer sábado de septiembre en un gran escaparate de su producto estrella, el ajoblanco, una sopa fría a base de almendra, ajo, pan, aceite de oliva y vinagre cuyo origen se remonta a la época árabe-andalusí.

La fiesta se celebra ininterrumpidamente desde 1968 y este año alcanza su 56ª edición. Lo que empezó siendo un homenaje local a una receta ancestral, originalmente conocida como "gazpacho de almendras" antes de que el ajo le diera nombre y personalidad, se ha convertido en un reclamo turístico que cada septiembre llena las calles y plazas de Almáchar.

Mercadillo de antigüedades.

En ediciones anteriores el reparto ha superado los 4.000 litros de ajoblanco entre los miles de visitantes que se acercan al pueblo, cifra que vuelve a marcar el tono de la jornada de este año.

El programa de 2026 arranca a las 10:00 horas con el taller "Aprende a hacer Ajoblanco" en el Centro de Mayores, organizado en tres turnos para quienes quieran llevarse la receta a casa (inscripción previa en el 952 51 20 02 o por correo). A esa misma hora comienzan los free tours guiados por el municipio, también con plazas limitadas.

Entre las 12:00 y las 15:00 horas se sirven las primeras degustaciones de ajoblanco en el Paseo de la Axarquía y en la Plaza del Santo Cristo de la Banda Verde, mientras que a las 12:30 tiene lugar el taller de "Pica de Pasas".

Durante toda la jornada, de 12:00 a 20:00 horas, puede visitarse además la exposición de pintura "Ventanas al Arte y al Moscatel" en el Centro de Arte y Desarrollo.

Por la tarde, a partir de las 17:00 horas, un pasacalles de verdiales de la Panda de El Borge abre paso a las actuaciones en la Plaza de España, con coro local, escuela de bailes municipales y verdiales, que se prolongan hasta las 20:30 horas.

En paralelo se organiza un recorrido turístico y gastronómico gratuito por las calles del pueblo con degustación de ajoblanco y uva moscatel, además de catas de vino, masa de ajoblanco y pasas repartidas por distintos puntos del casco urbano. Los más pequeños tienen su propia zona habilitada en el Paseo de la Axarquía.

El momento institucional llega a las 20:30 horas en la Plaza de España, con la lectura del pregón a cargo de Manuel Sarria y la entrega de los Premios Ajoblanco 2026, que reconocen a personas y entidades vinculadas a Almáchar, la Axarquía, Málaga y Andalucía por su labor cultural y social.

Ya de noche, a las 22:00 horas, la Plaza de España acoge la Noche Flamenca, con cante, toque y baile en colaboración con la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales.

A la misma hora, el Paseo de la Axarquía se convierte en el escenario de la Gran Verbena Popular Solidaria, amenizada por DJ y actuaciones en directo, con tapeo de pollo al moscatel y sangría a un euro cuya recaudación se destina a una asociación de protección animal. La fiesta se alarga hasta la madrugada, con zambomba y canciones de rueda pasada la medianoche.

Para quienes no dispongan de vehículo propio, la organización pone en marcha un bus-lanzadera gratuito desde la Estación de Autobuses de Torre del Mar, con parada en Vélez-Málaga, con salidas a las 12:00, 15:00, 19:00 y 22:00 horas, y regresos a las 14:00, 17:00, 21:00 y 00:00 horas.