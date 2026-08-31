La feria gastronómica ideal para visitar el 5 de septiembre: 4.000 raciones gratuitas, música y talleres

Las claves

Las claves Generado con IA Almáchar celebra el 5 de septiembre la 56ª Fiesta del Ajoblanco, con reparto gratuito de más de 4.000 raciones de esta sopa tradicional. La jornada incluye talleres para aprender a preparar ajoblanco, free tours por el municipio, exposiciones de arte y actividades para niños. El evento cuenta con actuaciones de música, pasacalles de verdiales, Noche Flamenca y una verbena solidaria con tapeo y recaudación para protección animal. Habrá bus-lanzadera gratuito desde Torre del Mar y Vélez-Málaga para facilitar el acceso a los visitantes durante toda la jornada.

Si buscas un plan distinto para este próximo 5 de septiembre, la Axarquía malagueña tiene la propuesta perfecta. El pueblo de Almáchar celebra la 56ª Fiesta del Ajoblanco, una de las citas gastronómicas más veteranas de la provincia y declarada de Interés Turístico.

Este pequeño municipio, situado a poco más de media hora de Málaga capital, se transforma cada primer sábado de septiembre en un gran escaparate de su producto estrella, el ajoblanco, una sopa fría a base de almendra, ajo, pan, aceite de oliva y vinagre cuyo origen se remonta a la época árabe-andalusí.

La fiesta se celebra ininterrumpidamente desde 1968 y este año alcanza su 56ª edición. Lo que empezó siendo un homenaje local a una receta ancestral, originalmente conocida como "gazpacho de almendras" antes de que el ajo le diera nombre y personalidad, se ha convertido en un reclamo turístico que cada septiembre llena las calles y plazas de Almáchar.

En ediciones anteriores el reparto ha superado los 4.000 litros de ajoblanco entre los miles de visitantes que se acercan al pueblo, cifra que vuelve a marcar el tono de la jornada de este año.

El programa de 2026 arranca a las 10:00 horas con el taller "Aprende a hacer Ajoblanco" en el Centro de Mayores, organizado en tres turnos para quienes quieran llevarse la receta a casa (inscripción previa en el 952 51 20 02 o por correo). A esa misma hora comienzan los free tours guiados por el municipio, también con plazas limitadas.

Entre las 12:00 y las 15:00 horas se sirven las primeras degustaciones de ajoblanco en el Paseo de la Axarquía y en la Plaza del Santo Cristo de la Banda Verde, mientras que a las 12:30 tiene lugar el taller de "Pica de Pasas".

Durante toda la jornada, de 12:00 a 20:00 horas, puede visitarse además la exposición de pintura "Ventanas al Arte y al Moscatel" en el Centro de Arte y Desarrollo.

Por la tarde, a partir de las 17:00 horas, un pasacalles de verdiales de la Panda de El Borge abre paso a las actuaciones en la Plaza de España, con coro local, escuela de bailes municipales y verdiales, que se prolongan hasta las 20:30 horas.

En paralelo se organiza un recorrido turístico y gastronómico gratuito por las calles del pueblo con degustación de ajoblanco y uva moscatel, además de catas de vino, masa de ajoblanco y pasas repartidas por distintos puntos del casco urbano. Los más pequeños tienen su propia zona habilitada en el Paseo de la Axarquía.

El momento institucional llega a las 20:30 horas en la Plaza de España, con la lectura del pregón a cargo de Manuel Sarria y la entrega de los Premios Ajoblanco 2026, que reconocen a personas y entidades vinculadas a Almáchar, la Axarquía, Málaga y Andalucía por su labor cultural y social.

Ya de noche, a las 22:00 horas, la Plaza de España acoge la Noche Flamenca, con cante, toque y baile en colaboración con la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales.

A la misma hora, el Paseo de la Axarquía se convierte en el escenario de la Gran Verbena Popular Solidaria, amenizada por DJ y actuaciones en directo, con tapeo de pollo al moscatel y sangría a un euro cuya recaudación se destina a una asociación de protección animal. La fiesta se alarga hasta la madrugada, con zambomba y canciones de rueda pasada la medianoche.

Para quienes no dispongan de vehículo propio, la organización pone en marcha un bus-lanzadera gratuito desde la Estación de Autobuses de Torre del Mar, con parada en Vélez-Málaga, con salidas a las 12:00, 15:00, 19:00 y 22:00 horas, y regresos a las 14:00, 17:00, 21:00 y 00:00 horas.