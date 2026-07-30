La feria gastronómica ideal para visitar el 1 de agosto: 1.200 litros de gazpacho gratis, mercadillos y música en directo

Las claves

Las claves Generado con IA Alfarnatejo celebra el 1 de agosto la XXIV edición de su Fiesta del Gazpacho de los Tres Golpes, repartiendo 1.200 litros de gazpacho gratis. El evento incluye mercadillos, talleres familiares, música en directo y showcookings a lo largo de toda la jornada. El artista José Luis Puche será nombrado Hijo Adoptivo del pueblo y se homenajeará al Málaga CF por su ascenso a Primera División. La programación destaca con mercados artesanales, homenajes a vecinos, presentaciones de libros de recetas y actuaciones musicales hasta la madrugada.

En muchos pueblos del interior de Málaga, las recetas de siempre son también el mejor reclamo turístico del verano, con fiestas en honor a platos que se han convertido en la seña de identidad de las pequeñas localidades.

Es el caso del gazpacho, esa receta que cada localidad andaluza cocina a su manera y que en Alfarnatejo tiene una versión propia. El sábado 1 de agosto, esta localidad malagueña de la Axarquía celebra la XXIV edición de su fiesta más emblemática, una cita que ya suma casi un cuarto de siglo de historia: el Gazpacho de los Tres Golpes.

Los vecinos prepararán alrededor de 1.200 litros de gazpacho, siguiendo una receta que se remonta a los tiempos en que hombres y mujeres regresaban del campo tras la siega o la recogida de aceitunas y necesitaban algo fresco, sencillo y contundente para reponer fuerzas.

El nombre "de los tres golpes" hace referencia al aceite, la sal y el vinagre que acompañan al resto de ingredientes que componen la receta. Algunos historiadores rastrean su origen hasta la época romana, aunque no fue hasta el siglo XVI, con la llegada de nuevos ingredientes desde América, cuando el plato adoptó la forma que hoy conocemos.

Este año, además, el pueblo nombrará Hijo Adoptivo al artista José Luis Puche, que llegará desde Nueva York para la ocasión, y rendirá un homenaje muy sentido al Málaga CF por su reciente ascenso a Primera División: el campo de fútbol municipal pasará a llamarse Afición Malaguista y una plaza cercana adoptará el nombre del club, junto a la inauguración de un mural dedicado al equipo y a su afición.

El programa arranca a las 11.00 horas con el pasacalles de la Escuela de Música de Alfarnate-Alfarnatejo. Una hora más tarde abren sus puertas el Mercado Sabor a Málaga y el Mercado de la Lavanda, mientras se reparten por todo el municipio talleres y actividades pensadas para el público familiar.

A mediodía llega el acto institucional en el Jardín Botánico Arroyos, donde se nombrará hijo adoptivo a Puche y se inaugurará una exposición con su obra en el Ayuntamiento, seguido de un homenaje a las mujeres ceramistas del pueblo.

A las 13.30 horas hay showcooking junto al cenador del parque y arranca la venta de los cuencos oficiales del Gazpacho 2026; a las 15.30 horas se presenta el libro de recetas del chef José Coín, con otro showcooking incluido, y media hora después el cocinero Rubén Antón presenta un postre creado para la ocasión, el "Natejito", con lavanda sobre brownie de chocolate y yogur blanco, en un guiño a los colores del pueblo.

La Orquesta Kalima abre el turno musical a las 14.00 horas, seguida por el grupo de versiones Long Play, y ya de noche, a partir de las 23.00 horas, toma el relevo la orquesta Infinity Show, un tributo al reguetón y, de madrugada, el DJ Javi Domínguez cierra la fiesta.