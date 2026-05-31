La piscina natural de Málaga ideal para una escapada: junto a una cueva declarada Bien de Interés Cultural

Las claves

Las claves Generado con IA La piscina natural junto a la Cueva del Gato en Benaoján, Málaga, es famosa por su agua fría y su enclave natural en la Sierra de Grazalema. La Cueva del Gato es un complejo espeleológico de más de diez kilómetros de galerías subterráneas, declarado Monumento Natural de Andalucía. En su interior se han hallado restos prehistóricos, pinturas rupestres y una de las mayores colonias de murciélagos cavernícolas de la región. El entorno cuenta con elementos históricos como el Puente del Pontón y el Molino de las Cuatro Paradas, y está vinculado al bandolerismo del siglo XIX.

Se acerca el verano, la época en la que los planes acuáticos son los más deseados. En la provincia de Málaga, además de un extenso litoral, hay tesoros escondidos en plena naturaleza que son ideales para darse un chapuzón.

En las piscinas naturales de Málaga, el agua baja helada desde la montaña y la vegetación es parte del encanto de la zona. Uno de esos lugares idílicos es la Cueva del Gato, en el pueblo de Benaoján.

Situada en pleno corazón del Parque Natural de la Sierra de Grazalema, esta piscina natural es en realidad la boca de una enorme gruta por la que sale el agua del río Guadares, tras recorrer varios kilómetros de galerías subterráneas.

Al salir, forma una poza de un azul turquesa, helada incluso en los días de más calor en agosto, y rodeada de un entorno de rocas, monte y silencio. La Cueva del Gato cuenta con un bonito enclave arqueológico y ecológico.

Con sus más de diez kilómetros y sus diez recorridos diferentes, es uno de los sistemas espeleológicos más complejos de Andalucía, además de Monumento natural de Andalucía.

En su interior, se han hallado restos prehistóricos, pinturas rupestres y evidencias de ocupación humana desde el Paleolítico. El Sistema Hundidero-Gato es uno de los más complejos de España, con zonas inundadas, lagos subterráneos y túneles que pueden alcanzar grandes profundidades.

De hecho, su exploración completa solo es posible en determinadas épocas del año, cuando el nivel del agua es bajo. A lo largo de los años, ha sido un lugar de desafío para los espeleólogos, algunos de los cuales han perdido la vida en intentos de atravesarlo.

La cavidad alberga también una de las mayores colonias sedentarias de murciélagos cavernícolas, importantes pinturas rupestres, tanto en la boca como en el interior de la cavidad, y cultura material del Neolítico (cerámica cardial).

Este hecho ha propiciado su declaración como Bien de Interés Cultural. En el entorno se pueden apreciar otros elementos etnográficos de interés como el Puente del Pontón, el Molino de las Cuatro Paradas y el camino medieval, antigua calzada romana.

También conviene destacar la estrecha relación existente entre esta cavidad y el bandolerismo decimonónico de la Andalucía Romántica, que tanta atención ha merecido por parte de científicos y viajeros. En este sentido, ya es nombrada por los viajeros ingleses durante la segunda mitad del siglo XVIII.