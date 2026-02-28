Ni los Picos de Europa, ni Ordesa: la impresionante ruta del sur de España a más de 100 metros de altura

Las claves nuevo Generado con IA El Caminito del Rey, en el interior de Málaga, es una ruta de pasarelas suspendidas a más de 100 metros de altura sobre el desfiladero de los Gaitanes. Originalmente construido a comienzos del siglo XX para facilitar el acceso de operarios a presas y centrales hidroeléctricas, se convirtió en una vía legendaria tras ser recorrido por Alfonso XIII. Tras décadas de deterioro y fama de ruta peligrosa, el Caminito fue rehabilitado con modernas pasarelas, medidas de seguridad y control de aforo, permitiendo el acceso seguro a todo tipo de visitantes. El recorrido, de unas tres o cuatro horas, ofrece vistas espectaculares de cañones, ecosistemas variados y aves rapaces, combinando naturaleza, historia e ingeniería.

El interior de la provincia de Málaga guarda su propia ruta de vértigo, una pasarela suspendida sobre un desfiladero que combina historia, ingeniería y paisajes de montaña al borde del abismo. A poco más de una hora de Málaga capital, el conocido como Caminito del Rey se ha convertido en una de las experiencias senderistas más impactantes de España.

Se trata de una sucesión de pasarelas colgadas a más de 100 metros de altura sobre las aguas del río Guadalhorce que atrae cada año a miles de visitantes en busca de adrenalina y vistas inolvidables.

El Caminito del Rey se construyó a comienzos del siglo XX para facilitar el acceso de los operarios a las obras de las presas del Chorro y Gaitanejo y a la central hidroeléctrica de la zona. Durante décadas fue simplemente una vía de servicio estrecha, pegada a la roca, utilizada por trabajadores y técnicos para cruzar el desfiladero.

Su nombre le llegó cuando el rey Alfonso XIII recorrió este camino durante la inauguración de uno de los embalses, un gesto que transformó una infraestructura funcional en un lugar casi legendario.

Con el tiempo, el paso de los años y la falta de mantenimiento, el trazado original se deterioró hasta convertirse en uno de los senderos más peligrosos de Europa. Tramos derruidos, tablones rotos y barandillas inexistentes alimentaron su fama de recorrido extremo, frecuentado por escaladores y aventureros que asumían un riesgo real al desafiar al vacío.

Ante su estado de abandono y los accidentes registrados, las administraciones optaron por cerrar el acceso y acometer una profunda rehabilitación. El proyecto de recuperación respetó el trazado histórico, pero sustituyó la vieja estructura por pasarelas modernas ancladas a la roca, con barandillas, cables de seguridad y nuevas medidas de control de aforo.

Hoy el Caminito del Rey funciona con entradas limitadas por franjas horarias, casco obligatorio y un itinerario señalizado que evita aglomeraciones y protege el entorno. El perfil de visitante se ha ampliado: ya no es solo terreno de montañeros, sino también de familias y viajeros que desean vivir una experiencia espectacular sin necesidad de material técnico.

El corazón del recorrido discurre por el Desfiladero de los Gaitanes, una garganta labrada por el río Guadalhorce que ha horadado paredes casi verticales de roca caliza. Las pasarelas, colgadas a más de 100 metros sobre el cauce, permiten caminar literalmente pegados al precipicio, con vistas a la profundidad del cañón y a las capas geológicas que cuentan millones de años de historia.

Uno de los puntos más icónicos es el puente colgante que conecta las dos paredes del desfiladero en uno de sus tramos más estrechos. A lo largo del camino, es habitual avistar aves rapaces como buitres leonados, que aprovechan las corrientes térmicas del cañón.

El entorno natural combina la contundencia del roquedo con zonas de pinar, matorral mediterráneo y vegetación de ribera asociada al río y a los embalses cercanos. Esta mezcla convierte la visita en una experiencia completa: paisaje de montaña, historia reciente y un ecosistema rico que sirve de refugio a numerosas especies.

El recorrido lineal tiene unos kilómetros de longitud y se suele completar en unas tres o cuatro horas, contando los accesos desde las zonas de aparcamiento y los controles de entrada. No es una ruta técnicamente difícil, pero sí requiere no tener vértigo marcado: buena parte del encanto está precisamente en caminar sobre pasarelas suspendidas, con el abismo a un lado.