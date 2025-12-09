El tradicional belén de Málaga ideal para visitar en familia durante la Navidad: más de 400 figuras y gratuito

Las claves nuevo Generado con IA El Belén Municipal de Málaga se instala en el Patio de Banderas del Ayuntamiento y puede visitarse gratuitamente hasta el 6 de enero. Cuenta con más de 400 figuras sobre 150 metros cuadrados, incluyendo escenas clásicas y detalles típicos de Málaga, como un espetero y un biznaguero. La representación incluye paisajes marineros, una colonia romana, la ciudad de Belén, y escenas bíblicas como la Anunciación, la Adoración de los Reyes y la Huida a Egipto. Las figuras, en su mayoría de la colección Arte Cristiano de Olot, tienen unos 30 centímetros y este año se han añadido nuevas piezas y animales.

Cada diciembre, hogares, iglesias, ayuntamientos y asociaciones diseñan belenes que recrean el nacimiento de Jesús. En Málaga, son muy tradicionales, y muchos de ellos están abiertos de manera gratuita para visitarlos durante toda la Navidad.

El Ayuntamiento de Málaga, como en años anteriores, ha instalado su tradicional Belén Municipal en el Patio de Banderas del edificio Consistorial, abierto hasta el 6 de enero.

Se trata de un Belén clásico que recrea las escenas en torno a la Natividad de Jesús con más de 400 figuras y varios detalles referentes a Málaga, sobre una superficie que ocupa 150 metros cuadrados.

Se puede visitar todos los días en horario de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas. Cada año, este nacimiento se renueva y se monta desde cero. Se pueden seguir las distintas escenas bíblicas en orden cronológico, aunque el territorio sobre el que se muestra se construye con una nueva visión.

En esta ocasión, la representación comienza con un gran paisaje marinero en un humilde barrio junto al mar, con un espetero en un chiringuito de la playa, vendedores de pescado y un carpintero que arregla una jábega. Una Alcazaba corona esta bahía donde se representa la Anunciación de María.

El recorrido continúa por una colonia romana con su fortaleza, representativa del poder imperial, para llegar a la ciudad de Belén, en pleno bullicio por la fiesta de la Pascua, que está llena de puestos de comercios, quehaceres, visitantes y oficios entre los que destaca un biznaguero, en un nuevo guiño a Málaga, y la Sagrada Familia que no consigue posada.

No faltan las escenas clásicas de pastores con sus rebaños, molinos de agua, un río con cascada y el palacio del Rey Herodes, así como el ángel anunciador, la adoración de los Reyes o la Huida a Egipto, entre otras.

Entre las piezas de los fondos municipales que se exponen la mayoría proceden de la colección de Arte Cristiano de Olot, uno de los talleres artesanos de figuras de belén más prestigiosos de España, con más de 130 años de antigüedad.

Las dimensiones de estas figuras tienen alrededor de 30 centímetros. Además, este nacimiento cuenta con otras figuras más pequeñas que ayudan a conformar cuidadas perspectivas en el paisaje.

Este año, se han incorporado nuevas figuras: una anciana, un personaje escuálido y una pareja, así como distintos animales.