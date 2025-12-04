La feria gastronómica que no te puedes perder en Málaga este fin de semana: platos ibéricos y actividades gratuitas

Las claves nuevo Generado con IA Faraján celebra el domingo 7 de diciembre la Fiesta de la Matanza, destacando la importancia económica y social de la industria del cerdo ibérico. El evento ofrece degustaciones de embutidos y guisos, mercado de productos locales, exposición de labores tradicionales y demostraciones de despiece del cerdo. Habrá una mesa redonda con expertos para debatir sobre sostenibilidad e innovación en el sector, además de un concierto de María Villalón. La feria se complementa con la XIII Carrera por Montaña, concursos y actividades religiosas y musicales durante el puente de la Constitución.

Comienza el puente de la Constitución, tres días festivos en los que la provincia se llena de eventos y mercadillos en la antesala de Navidad. Entre los planes más repetidos están las fiestas gastronómicas, muy tradicionales en los pueblos del interior.

Es el caso de Faraján, que celebrará su Fiesta de la Matanza el domingo 7 de diciembre, un evento que simboliza la importancia económica, gastronómica y social de la industria del cerdo ibérico.

Este sector destaca en el municipio por su carácter emprendedor y su identidad industrial. Esta feria es "una oportunidad magnífica para disfrutar de las delicias del cerdo ibérico", apuntan desde el Ayuntamiento.

A lo largo de la jornada, los visitantes podrán disfrutar de un variado programa de actividades que combina tradición, conocimiento y sabor, cuyo momento estrella será la elaboración y degustación de embutidos, guisos y platos típicos. También se instalará un mercado de artesanía y de productos locales.

Además, habrá una exposición de labores de la matanza, donde se muestran las herramientas, técnicas y saberes transmitidos de generación en generación.

Y se harán demostraciones del despiece tradicional y exposición de las canales del cerdo, acompañada de explicaciones sobre la puesta en valor de la carne de bellota, símbolo de calidad y excelencia gastronómica.

También se celebrará una mesa redonda con técnicos y expertos del sector, que abordarán temas relacionados con la sostenibilidad, la innovación y el futuro del cerdo ibérico. Los actos se amenizarán también con un concierto de María Villalón.

Esta fiesta se complementa con la celebración de la XIII Carrera por Montaña de Faraján, el sábado 6 de diciembre. Posteriormente, se desarrollará un concurso de paleta en el municipio.

El lunes 8 de diciembre, día de la Inmaculada, se hará una misa en honor de la patrona de Faraján y concierto de piano y de cuerda en la iglesia.