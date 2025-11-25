El pueblo de Málaga que estrena parque navideño: zona de restauración, pista de hielo y entrada a 5 euros

Las claves nuevo Generado con IA Estepona inaugura su Parque Navideño en la zona exterior del Teatro Auditorio Felipe VI, abierto del 29 de noviembre al 4 de enero. La entrada al parque cuesta 5 euros e incluye acceso a la Casita de Papá Noel y la Casita del Grinch para los más pequeños. El recinto ofrece atracciones como pista de hielo, tobogán de hielo, coches de choque, castillos hinchables, tiovivo y una zona de restauración y churrería. Durante la Navidad, el Teatro Auditorio Felipe VI acogerá espectáculos infantiles y musicales como el Gran Circo Acrobático de China, tributo a Vaiana, Ballet El Cascanueces y Cantajuego.

La Navidad es una de las épocas más esperadas del año, en la que no faltan actividades y eventos con mucha magia. Es el caso de Estepona, que este 2025 inaugura su Parque Navideño, un lugar en el que no faltarán atracciones y zonas de restauración para toda la familia.

Ubicado en la zona exterior del Teatro Auditorio Felipe VI, este parque temático permanecerá abierto del 29 de noviembre al 4 de enero, en horario de 17:00 a 23:00 horas, con algunas excepciones.

El 25 de diciembre y el 1 de enero abrirá desde las 11:00 horas, mientras que los días 24 y 31 de diciembre permanecerá cerrado.

El acceso al Parque Navideño tiene un precio de 5 euros e incluye dos de sus experiencias: la Casita de Papá Noel y la Casita del Grinch, donde los más pequeños podrán vivir momentos únicos y hacerse fotos.

Además, el recinto ofrece diferentes atracciones: tobogán de hielo, pista de hielo, coches de choque, castillos hinchables, tiovivo y camas elásticas Jumping.

Para completar la visita, los asistentes encontrarán una zona de restauración y una churrería.

En cuanto a las condiciones de acceso, todos los visitantes a partir de 12 meses deberán disponer de entrada y no está permitido entrar con comida o bebida, salvo agua. La entrada al parque se realizará por la puerta principal del parking del teatro.

Actuaciones

Entre las actuaciones en el Teatro Auditorio Felipe VI, destacan las pensadas especialmente para el público infantil. El mismo día 28 se representará el espectáculo del Gran Circo Acrobático de China; Las Guerreras del K-Pop, el día 29; y el espectáculo ‘La Isla de Maui: Tributo a Vaiana’ el día 30 de noviembre.

Los espectáculos de diciembre darán inicio el día 5 con el Musical de los 80s 90s; día 7 se representará el Ballet ‘El Cascanueces’; y el día 12, la función teatral ‘Casa de Muñecas’ de Ibsen.

La representación del musical ‘Tadeo Jones. La Tabla Esmeralda’ será el día 14, y el día 19 habrá un espectáculo navideño de ‘Los Cantores de Híspalis’, que estarán acompañados por la artista Natalia Calceteiro.

El año finalizará el día 28 de diciembre, con la doble función del Cantajuego ‘Las aventuras de Coco y Pepe’, a las 12:00 y a las 17:30 horas.