El pueblo de Málaga que se llena de actividades este fin de semana: mercadillo artesanal y más de 20 conciertos

Fiesta en el Aire de Arriate. Fiesta en el Aire

Mercadillos, juegos para niños, conciertos, talleres y concursos. El pueblo malagueño de Arriate se llena este fin de semana de actividades en la XIX edición de una de sus celebraciones más populares: la Fiesta en el Aire.

Tendrá lugar del 10 al 12 de octubre en diferentes puntos del municipio, y este año cuenta con el apoyo de un artista muy internacional: el cantante colombiano Sebastián Yatra ha animado a través de las redes sociales a acudir a esta singular celebración, que espera recibir a 30.000 visitantes.

La fiesta está declarada de Singularidad Turística Provincial por la Diputación de Málaga, y ofrecerá a los asistentes más de 20 conciertos y un amplio programa de actividades culturales.

Además de transformar sus calles en un gran escenario al aire libre donde la música y las artes plásticas serán las protagonistas, Arriate también ofrece un amplio programa de actividades para todos los públicos, acompañados de talleres, pasacalles, exposiciones y un animado mercadillo artesanal.

En el escenario principal de la fiesta actuarán Tomasito, Álvaro García, Triana, Gordo Máster, Trashtucada, Gonzalo Alhambra, Planeta 80, Super Heavy Sound, The Donelle, Molestando a los vecinos, Something about tsunamis, La Taraska, Habitantes, Delirio de Cherry, Paul BRead y DJ JuancaCM, entre otros.

Igualmente, las bandas de música municipales y las batucadas serán las encargadas de animar las calles del municipio todos los días con pasacalles.

La programación incluye concursos como el de pintura rápida, talleres de esparto y perfumería, actividades familiares, cuentacuentos y espectáculos de fuego, entre otras actividades.

Así lo ha anunciado el vicepresidente y diputado de Cultura, Manuel López Mestanza, junto al alcalde de Arriate, Francisco Javier Anet, y la responsable de Artes Escénicas de la Fundación Unicaja, Gema Domínguez, en la presentación del cartel y la programación de la edición 2025.

“Entre los objetivos de la Diputación de Málaga está fomentar el desarrollo de los municipios menores de 20.000 habitantes y combatir la despoblación, además de impulsar el turismo de ocio, cultural e interior", ha matizado el responsable de Cultura de la institución provincial.