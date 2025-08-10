El mejor pueblo de Málaga para teletrabajar, según la IA: "Cerca de la playa y alquileres accesibles"

El teletrabajo es cada vez una opción más consolidada. Los que optan por este modelo buscan lugares tranquilos, con buena conexión a internet, precios asequibles y calidad de vida. En el caso de Málaga, ¿cuál es el mejor pueblo para teletrabajar?

Si le preguntamos a la inteligencia artificial, el pueblo que mejor cumple con estos requisitos en la provincia de Málaga es Coín, una localidad del interior que se ha convertido "en un destino atractivo para trabajadores remotos".

Ubicado a apenas 35 kilómetros de Málaga capital y a escasa media hora en coche de Marbella, Coín ofrece "una localización estratégica que combina la cercanía al mar con un entorno rural y relajado", según la IA.

Uno de los principales factores que hacen de Coín un lugar ideal para teletrabajar es la conectividad digital. "La localidad cuenta con fibra óptica en prácticamente todo su núcleo urbano, lo que permite a los profesionales conectarse sin problemas desde casa o desde algunos de los cafés y espacios de trabajo que comienzan a consolidarse en la zona", asegura.

A diferencia de otras localidades de la provincia, especialmente las costeras, Coín mantiene un precio de la vivienda más "accesible". Los alquileres en el municipio son significativamente más bajos que en Málaga ciudad, según detalla la IA.

Coín ofrece una amplia gama de servicios: centros de salud, supermercados, colegios, instalaciones deportivas, bares y restaurantes. "Cuenta con una vida local activa y una creciente comunidad de residentes internacionales, muchos de ellos atraídos por la tranquilidad, el clima y la posibilidad de trabajar en remoto en un entorno más relajado", añade.

Qué visitar

Coín también ofrece varios atractivos para el tiempo libre. Uno de los puntos más visitados es el Río Grande, una zona verde ideal para pasear o hacer picnic.

El Convento de Santa María de la Encarnación, reconvertido en centro cultural, es otro de los espacios más emblemáticos del pueblo. Para los amantes del senderismo y la bicicleta, los alrededores del río Pereilas o el acceso a la Sierra de las Nieves ofrecen múltiples rutas.

Además, Coín cuenta con un mercado agroalimentario donde se pueden encontrar productos frescos de la comarca, muchos de ellos ecológicos, así como ferias y eventos culturales a lo largo del año.