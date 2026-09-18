74-69 | El Unicaja se repone y gana al UCAM Murcia en el penúltimo test de pretemporada

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Las claves Generado con IA Unicaja se impuso al UCAM Murcia por 74-69 en el Trofeo Alfonso Sánchez, disputado en el Olivo Arena de Jaén. El partido estuvo igualado y se decidió en los últimos segundos, con el Unicaja manteniendo la ventaja final desde la línea de tiros libres. Amine Noua fue el máximo anotador del Unicaja con 15 puntos, destacando en la reacción del equipo tras la primera mitad. El Unicaja solo tiene pendiente un partido de pretemporada, frente al Obradoiro, antes de su debut oficial contra el Real Madrid.

El Unicaja olvidó la mala imagen que dejó en el Trofeo Costa del Sol contra el Real Madrid y se adjudicó el primer Trofeo Alfonso Sánchez después de superar al UCAM Murcia por 74-69 en el Olivo Arena de Jaén.

El encuentro, de máxima igualdad, se decidió en los últimos segundos con el conjunto malagueño manteniendo la iniciativa en el marcador en los últimos minutos para hacerse con la victoria.



Con más días de rodaje con todos los jugadores disponibles, el conjunto de Txus Vidorreta tuvo que sobreponerse al elevado acierto exterior del UCAM Murcia durante la primera mitad.

Los triples de Nakic y Boum permitieron a los de Sito Alonso tomar el mando y alcanzar una ventaja de seis puntos (29-35), aunque la reacción del Unicaja cambió el escenario antes del descanso.



Un parcial de 13-0, impulsado por seis puntos consecutivos de Hunt y los triples de Noua, que anotó tres en el partido, permitió al conjunto malagueño marcharse a los vestuarios con ventaja (42-35).



Tras el descanso, el UCAM Murcia volvió a apretar el marcador y tres triples consecutivos de Boum, además de un tiro libre, devolvieron el mando a los murcianos (47-48).



El intercambio de canastas se mantuvo durante el tercer cuarto, aunque el Unicaja logró cerrar el periodo con una pequeña renta (59-54). En el último cuarto, los malagueños volvieron a abrir una diferencia de once puntos (65-54), pero el UCAM Murcia no se rindió y redujo progresivamente la distancia.

Los jugadores del Unicaja tras ganar al UCAM Murcia en el Trofeo Alfonso Sánchez UnicajaB.Fotopress / Mariano Pozo





Cate lideró el intento de remontada murciano y llevó la incertidumbre al tramo final, aunque el Unicaja mantuvo la calma y aseguró el triunfo desde la línea de tiros libres. David Kravish convirtió las acciones definitivas para establecer el 74-69 en un final que mantuvo la emoción hasta los últimos segundos.



Amine Noua fue el máximo anotador del Unicaja con 15 puntos y uno de los jugadores más determinantes de un equipo que sumó una nueva victoria en su preparación.

Ahora solo falta la cita contra Obradoiro antes de que empiece lo serio el 27 de septiembre ante el Real Madrid en el Movistar Arena.