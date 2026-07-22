El nuevo Unicaja de Vidorreta, una construcción a fuego lento

Las claves

Las claves Generado con IA El Unicaja de Txus Vidorreta está siendo reconstruido de forma más pausada que en veranos anteriores, con fichajes y salidas que requieren mayor paciencia. Juanma Rodríguez, director deportivo, trabaja tanto en la plantilla como en el cuerpo técnico, destacando la incorporación de Melwin Pantzar y la necesidad de fichar tres interiores tras la salida de Olek Balcerowski. Ignas Brazdeikis, exjugador NBA, ha sido anunciado como nuevo fichaje, mientras que Yannick Nzosa se incorpora de manera definitiva a la primera plantilla tras varias cesiones. El club busca completar la plantilla, posiblemente hasta quince jugadores, priorizando la calidad y la gestión de recursos para ser competitivos en Liga, Copa y BCL.

El diseño del nuevo Unicaja de Txus Vidorreta no está teniendo la fluidez de los veranos anteriores, donde los fichajes se ejecutaron pronto y las salidas eran mínimas.

Para la temporada 2026-2027 toca darle la vuelta al calcetín de nuevo y en ello está el director deportivo Juanma Rodríguez, que no sólo tiene faena en la plantilla, sino también en el cuerpo técnico de Vidorreta.

Rodríguez compareció este martes en la presentación de Melwin Pantzar, el primer fichaje de la temporada, que se ejecutó el curso pasado y recala en Málaga tras su paso por Bilbao. Lo primero que dijo es que el verano va a ser "muy largo". Vidorreta, en su presentación, ya adelantó que habría que tener paciencia.

Este curso, Unicaja no tiene que competir ni en la Copa Intercontinental ni en la Supercopa Endesa, por lo que hay algo más de margen para rematar la planificación de la plantilla.

Al menos se están buscando tres interiores tras la salida de Olek Balcerowski de la plantilla. David Kravish, Tyson Pérez y Yannick Nzosa es con lo que cuenta actualmente el equipo cajista para jugar por dentro. Rodríguez confirmó la presencia de Nzosa, canterano de Los Guindos, en la primera plantilla del Unicaja tras las cesiones de las últimas temporadas.

"Contamos con Yannick Nzosa, después tenemos muchos partidos, hay muchos entrenamientos. Bueno, ya sabéis lo que supone ir al mercado durante la temporada y además él quiere venir. Y ya os digo que yo le tengo mucha fe que lo va a hacer muy bien", dijo Juanma Rodríguez.

En cuanto a Tyson Pérez, es un jugador con mucho mercado y puede pasar cualquier cosa de aquí al inicio de la temporada.

El Unicaja tiene todavía una plaza de americano por ocupar, y el club tendrá que afinar el tiro a la hora de elegir a un jugador que, sobre el papel, tiene que ser diferencial.

La realidad actual es que el Unicaja no puede salir al mercado a competir con los clubes de la Euroliga, no sólo los españoles, y por eso el trabajo entre bambalinas tiene que ser una especie de encaje de bolillos después de una temporada en la que hubo errores de planificación.

De momento han llegado tres fichajes. El de Melwin Pantzar, que se firmó la temporada pasada, Cameron Hunt y el de Ignas Brazdeikis. Son once jugadores de la primera plantilla con los que cuenta Vidorreta hasta el momento. Los tres fichajes, Nzosa, y los que se quedan -Alberto Díaz, Jonathan Barreiro, Tyson Pérez, Djedovic, Perry, Kalinoski y Kravish-.

Para este curso se habló de una plantilla de catorce jugadores, pero Juanma Rodríguez no descarta incluso quince. La realidad es que cuando mejor le ha ido al Unicaja es cuando ha tenido plantillas más largas. Ahí entra en juego la habilidad del entrenador para gestionar ese tipo de plantilla, como hizo Ibon Navarro.

Todavía queda mucha tela que cortar en las oficinas de Los Guindos para terminar de construir un Unicaja competitivo, que pelee en las tres competiciones en liza, Liga, Copa y BCL, o que al menos recupere la versión competitiva que abandonó la temporada pasada.