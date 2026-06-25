Jonathan Barreiro durante la segunda parte del Joventut vs. Unicaja de la Liga Endesa acb Photo / David Grau

Las claves

Las claves Generado con IA Jonathan Barreiro continuará una temporada más en el Unicaja Baloncesto tras ejercer el club su opción de prolongar el contrato. El alero gallego, que llegó en 2021 desde el Casademont Zaragoza, cumplirá su sexto curso en el equipo malagueño y es el 11º jugador con más partidos en la historia del club. Barreiro ha sido una pieza clave en el Unicaja, logrando siete títulos en las últimas temporadas y destacando por su entrega y labores defensivas. El jugador seguirá formando parte del bloque principal de la plantilla, junto a nombres como Alberto Díaz, Perry, Kalinoski y otros, bajo la dirección de Txus Vidorreta.

Confirmado. Unicaja Baloncesto ha ejercido su opción para prolongar el contrato de Jonathan Barreiro por una temporada más. De este modo, el alero gallego, que llegó al equipo en 2021, cumplirá su sexto curso en el club.

El de Cerceda llegó al Unicaja en la temporada 2021-22 procedente del Casademont Zaragoza. Desde entonces, Jonathan Barreiro ha sido indispensable en el equipo en labores defensivas y de intendencia, conectando con la grada del Carpena gracias a su entrega y sacrificio. En estos años se ha convertido en el 11º jugador con más partidos en la historia (254), muy cerca del décimo puesto que ostenta Nacho Rodríguez (258).

De este modo, Barreiro, pieza clave en el equipo con el que ha conseguido siete títulos en las últimas temporadas (dos Copas del Rey, dos BCL, dos Copa FIBA Intercontinental y una Supercopa Endesa), seguirá un año más en Málaga.

López Nieto ya avanzó en su rueda de prensa de balance de la temporada que las posturas para continuar la vinculación con el jugador gallego estaban cercanas y se confirma la continuidad del 7 cajista.

Barreiro fue uno de los tres supervivientes junto con Alberto Díaz y Darío Brizuela de la revolución que se llevó a cabo en el Unicaja en el verano de 2022 y que desembocó en los siete títulos conquistados en la era de Ibon Navarro.

Por lo tanto, el gallego continuará formando parte del bloque con el que contará Txus Vidorreta para afrontar su etapa en el club de Los Guindos. Alberto Díaz, Perry, Kalinoski, Djedovic, Tyson Pérez, Balcerowski, Kravish y Melwin Pantzar son los jugadores que actualmente tiene la plantilla del Unicaja a falta de la decisión que se tome con Yannick Nzosa.