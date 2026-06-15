James Webb III y Xavier Castañeda se despiden del Unicaja: no continuarán en el equipo la próxima temporada

Las claves

Las claves Generado con IA James Webb III y Xavier Castañeda no seguirán en el Unicaja Baloncesto la próxima temporada. El club y James Webb III han acordado de forma mutua la rescisión de su contrato. Unicaja ha decidido no ejercer la opción de ampliar el contrato de Xavier Castañeda. Castañeda comenzó la temporada con Unicaja, pero fue cedido al MoraBanc Andorra a mitad de curso.

Los jugadores James Webb III y Xavier Castañeda no continuarán en el Unicaja Baloncesto la próxima temporada.

Así lo ha informado el club a través de un comunicado, donde han agradecido la "profesionalidad" de ambos jugadores y les desean "mucha suerte a nivel personal y profesional.

En el caso de James Webb III, el jugador y el equipo han decidido, de mutuo acuerdo, rescindir el contrato del estadounidense para la próxima temporada por lo que concluye su trayectoria en Málaga.

Por otra parte, el Club ha decidido no ejercer la opción para una temporada adicional recogida en el contrato del base-escolta Xavier Castañeda, por lo que queda desvinculado del equipo.

El exterior comenzó el curso en el Unicaja, si bien a mitad de curso fue cedido al MoraBanc Andorra.