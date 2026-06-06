La NBA-FIBA va cogiendo forma: las opciones del Unicaja de formar parte de la nueva competición

Mark Tatum, comisionado adjunto y director de operaciones (COO) de la NBA, Adam Silver, comisionado de la NBA y Andreas Zagklis, secretario general de la FIBA FIBA

Las claves

Las claves Generado con IA La nueva competición NBA-FIBA arrancará en octubre de 2027, con 12 franquicias fijas y 4 plazas por meritocracia deportiva. El campeón de la Basketball Champions League (BCL) se clasificará directamente, y el subcampeón y tercer clasificado podrán optar a través de un torneo final. Todos los equipos participantes tendrán los mismos derechos económicos y acceso a ingresos, independientemente de su estatus de franquicia o clasificación. El Unicaja podría acceder a la nueva liga a través de la BCL o torneos clasificatorios, destacando el valor de la meritocracia en el nuevo formato.

Andreas Zagklis, secretario general de FIBA, arroja luz sobre el proyecto conjunto NBA-FIBA aportando fecha y alguna pista por dónde podría acceder el Unicaja a esta nueva competición. La vía BCL, ahora torneo capital para el equipo cajista, cobra mucha fuerza.

Zagklis compareció ante los medios durante las finales de la NBA, donde profundizó en los recientes mensajes del comisionado de la NBA, Adam Silver, que dejaba claro que la hoja de ruta sigue marcando “octubre de 2027” y que “sucederá con o sin el apoyo de Euroliga”.

Zagklis se mostró categórico sobre esta nueva competición con 12 franquicias fijas y 4 de acceso por meritocracia deportiva poniendo en valor a las ligas nacionales y dando un peso clave a la Basketball Champions League: los equipos clasificados participarán en el reparto de beneficios desde el inicio a partes iguales; el campeón de la BCL se clasificará directamente y el finalista y tercer clasificado optarán a formar parte por medio de un torneo clasificatorio de final de campaña junto a los mejores de otras ligas nacionales, y habrá un calendario inclusivo respetando las ligas nacionales y las selecciones. Será la "mayor inversión jamás realizada en baloncesto en Europa", el proyecto está en marcha y ya no es algo "teórico".

Reparto de beneficios

Zagklis explicó que los equipos que se clasifiquen para la competición tendrán los mismos ingresos iniciales y el mismo acceso a los ingresos relacionados con su rendimiento que las ‘franquicia’ con plaza permanente. "Es un derecho que ganas", dijo.

"Esto es algo que hará que el baloncesto de clubes en Europa sea muy atractivo, no solo para quienes tienen la plaza permanente, sino al menos para otros 150 clubes en Europa. Debo decir que las reuniones son muy frecuentes, prácticamente semanales, de los equipos operativos para la preparación. Ya no es un proyecto teórico”, desarrolló el ejecutivo de la FIBA.

Reuniones con Euroliga (ECA)

"Para llegar a un acuerdo, necesitas contar con personas decididas a hacerlo de cualquier manera. Y hoy tenemos la determinación de seguir adelante con o sin acuerdo. Aunque esto pueda sonar como un paso hacia la fragmentación, yo lo considero un paso hacia el acuerdo, porque es la única forma de que las personas estén dispuestas a hacer concesiones y encontrar un terreno común".

Unicaja como ejemplo

Zagklis puso al Unicaja como ejemplo que puede favorecer la meritocracia. "Nosotros, como órgano rector, debemos asegurarnos de que, si apoyas, por ejemplo, al Málaga, el Unicaja tenga la oportunidad de jugar en la máxima liga. Menciono al Málaga porque jugó en la máxima competición (actual), fue accionista de esta máxima liga y un día, por una decisión de la que Unicaja no formó parte, dejó de estar en esa máxima liga".

"Por lo tanto, esta apertura de la competición del 25% es el máximo respeto para todos los aficionados al baloncesto del continente, porque pueden verlo y pueden soñar que su club pueda jugar en la máxima liga. Incluso sin una licencia fija, puedes jugar cada año en la máxima competición".

Acceso de los equipos por meritocracia deportiva

“La clasificación no procederá únicamente de la segunda categoría (BCL), sino también de los campeonatos nacionales y de los torneos de clasificación. Es algo muy posible y está directamente relacionado con el mérito deportivo”.

"Trabajamos con el objetivo de octubre de 2027. El mecanismo está claro. Habrá clasificación a través de la BCL y mediante uno o más torneos de clasificación al final de la temporada para los mejores equipos de las ligas nacionales mejor clasificadas".

Clasificación vía BCL

“Desde la BCL tendríamos tres equipos; dependiendo del año, podríamos tener uno o dos clasificados directamente, como mínimo uno, y el segundo o tercer equipo iría a los torneos de clasificación. Después clasificaremos las ligas nacionales en función de la participación europea de sus clubes para que el mejor equipo clasificado que no haya logrado la clasificación pueda disputar el torneo de final de temporada. Partiendo de la premisa de que comenzaremos en octubre de 2027, al final de esta temporada tendremos la Final Four de la BCL y los torneos de clasificación, que nos darán los 4 equipos que jugarán en la liga el año siguiente”.

Formato de competición: postemporada

"En cuanto al formato de la nueva competición, estamos estudiando una postemporada que dará la oportunidad a los equipos de disputar varios partidos en casa. La premisa del calendario es que el equipo que juega tenga a sus mejores jugadores disponibles, ya sea en un partido de liga nacional durante el fin de semana, ya sea durante la semana con la BCL o la nueva liga, o durante las Ventanas con la Selección Nacional".