La salida de Ibon Navarro del Unicaja Baloncesto, más cerca que nunca

Ibon Navarro saluda a la afición del Unicaja tras meterse en la final de la BCL. EFE

Las claves

Las claves Generado con IA Ibon Navarro está muy cerca de dejar el Unicaja Baloncesto, tras comunicar su decisión al club y al vestuario. El Estrella Roja de Belgrado aparece como su probable destino, con una oferta que incluye una compensación al Unicaja y un salario elevado para el técnico. Navarro dejaría el club tras lograr 180 victorias en 261 partidos y conquistar dos Basketball Champions League, dos Copas del Rey y una Copa Intercontinental. La salida de Navarro coincide con el mal cierre de temporada del Unicaja, fuera de los playoffs tras perder diez de sus últimos doce partidos.

La posible marcha de Ibon Navarro del Unicaja Baloncesto parece cada vez más cercana. El técnico vitoriano lleva tiempo conviviendo con un runrún que resurge cada pocos meses, y que cada vez parece más real ya que, ahora mismo, todas las señales apuntan en la misma dirección.

El historial reciente invita a la prudencia, porque el de Navarro es un serial con varios capítulos que no han llevado a ninguna parte. En febrero fue el Bayern de Múnich quien preguntó por él, sin que la cosa pasara de ahí. Este mismo mes su nombre apareció en la órbita del Barcelona, en el escenario de una salida de Xavi Pascual, hasta el punto de que su agente, Miško Ražnatović, tuvo que desmentir el interés azulgrana...

Lo que ha cambiado en los últimos días es la solidez del rumor de su marcha. Diarios locales sostienen que el entrenador ya ha trasladado su decisión tanto al club como al vestuario, a falta únicamente de concretar los detalles de su contrato. Así, ya se sitúa al Estrella Roja de Belgrado como destino, lo que supondría su primera aventura fuera de España tras dirigir a Baskonia, Manresa, Murcia, Andorra y al propio Unicaja desde febrero de 2022.

Desde Serbia, el relato gana cuerpo y cifras. El medio Direktno asegura que el presidente del Estrella Roja, Željko Drčelić, ha colocado a Navarro como su primera opción, por delante de nombres como Vassilis Spanoulis, Igor Kokoškov, Dušan Alimpijević o un Dejan Radonjić que era el favorito de la grada. Según esa misma información, de fuente única y, por tanto, a tomar con cautela, el club balcánico estaría dispuesto a pagar 400.000 euros al Unicaja en concepto de compensación y a ofrecer al técnico un salario cercano a los 700.000 euros por temporada.

El propio Direktno publica la operación con escepticismo, al recordar que Navarro solo ha dirigido una campaña en Euroliga (la 2014-15, con Baskonia) y que nunca ha sido campeón de liga como primer entrenador.

Frente a todo ese ruido, EL ESPAÑOL de Málaga ha contactado con el Unicaja, que mantiene la calma y marca una línea muy concreta: "una cosa es que la gente comente y otra muy distinta que exista una rescisión de contrato". El club remite cualquier pronunciamiento a cuando todo se resuelva.

El contexto deportivo ayuda a entender por qué el rumor encuentra terreno fértil esta semana. El Unicaja se ha quedado sin playoff en la Liga Endesa tras perder diez de sus últimos doce partidos de la fase regular, un cierre amargo que contrasta con las temporadas pasadas, donde los malagueños se hicieron con un palmarés brillante a las órdenes de Navarro: dos Basketball Champions League (2024 y 2025), dos Copas del Rey (2023 y 2025) y una nueva Copa Intercontinental conquistada esta temporada en Singapur.

De ser cierto que Ibon Navarro haya comunicado su intención de marcharse al club cajista este domingo, se puede decir que Málaga se despide del técnico más laureado del club, con 180 triunfos en 261 partidos.