92-89 | El Unicaja se despide del playoff y de la mejor etapa de su historia

Las claves

Las claves Generado con IA El Unicaja cayó ante Baskonia 92-89 y quedó fuera del playoff por el título de la Liga Endesa. El equipo malagueño concluye la temporada noveno y deberá jugar la fase previa de la Basketball Champions League. Augustine Rubit fue el mejor del Unicaja con 17 puntos y 19 de valoración, pero no fue suficiente ante el poderío de Baskonia. La derrota marca el cierre de una de las mejores etapas en la historia del club, con títulos como la Copa del Rey 2023 y la Copa Intercontinental.

La temporada del Unicaja empezó levantando la Copa Intercontinental y se despide echando el candado a la que quizás haya sido la mejor era de su historia.

Ahí quedan todos los títulos, desde la Copa del Rey de 2023, hasta el partido en el Buesa Arena que pone fin al curso 2025-2026 de la peor manera, con una derrota (92-89) que deja al equipo malagueño fuera del playoff por el título.

Se compitió contra el segundo de la ACB, pero no le dio al equipo de Ibon Navarro. Y tampoco perdió Surne Bilbao Basket. Así que carpetazo definitivo y muchos interrogantes.

No fue el Unicaja anticompetitivo del último tramo del curso, siempre estuvo cerca de Baskonia, le endosó 30 puntos en el tercer cuarto. Tiene más arsenal el cuadro vitoriano, que levantó la Copa del Rey y ahora es una verdadera amenaza para el título.

En el Unicaja el mejor fue Rubit, con 17 puntos y 19 de valoración. Tillie y Balcerowski también remaron. Hacía falta más. Mamadi Diakité fue el más regular con 29 créditos de valoración y tuvo a Tim Luwawu-Cabarrot y Kobi Simmons como grandes escuderos, que aparecieron en momentos clave.

El Unicaja cierra la temporada noveno y tendrá que jugar la fase previa de la BCL. Casi vuelve al punto de partido de esta era dorada por una reconstrucción fallida del proyecto que tantos éxitos le ha dado a la afición del Carpena.

Ahora habrá que sentarse en las oficinas de Los Guindos para darle un nuevo impulso al Unicaja. La duda es si el proyecto lo comandará Ibon Navarro, con un año más de contrato pero estirando el tiempo para su renovación.

El conjunto malagueño entró mejor en el partido y se aprovechó del rebote ofensivo para marcar las primeras diferencias. Sin embargo, en cuando Paolo Galbiati movió el banquillo, los baskonistas metieron una marcha más en los dos lados de la pista y endosaron un parcial de 11-0 para adelantar a su rival en el marcador.



Los problemas defensivos de los andaluces permitieron que el Baskonia empezara a producir con el liderazgo de Tim Luwawu-Cabarrot, que entró enchufado.



Los de Ibon Navarro frenaron el ritmo vitoriano con una defensa en zona después de conceder demasiadas canastas con faltas y errar varios puntos bajo el aro y el primer acto se cerró con un 21-16.



Justin Cobbs dio otro aire a los malagueños y Olek Balcerowski reenganchó al partido a los suyos cuando más lo necesitaban en el segundo cuarto, pero el Baskonia fluía con Luwawu-Cabarrot en pista, autor de 17 puntos en una primera mitad que se cerró con un intercambio de triples y dejó el electrónico con un 46-39 a favor de los locales.

Rubit durante el Baskonia vs. Unicaja de la Liga Endesa acb Photo / Aitor Bouzo

30 puntos en el tercer cuarto, insuficientes



El Unicaja insistió con la zona tras el paso por vestuarios y al Baskonia se le atragantaron varios ataques consecutivos. El rebote ofensivo dio vida a los visitantes, que apretaron el marcador 51-50 en un tercer cuarto más físico.



El primer problema para Paolo Galbiati llegó a través de las faltas. Sus dos ‘cincos’ y Rodions Kurucs se cargaron con cuatro a 15 minutos del final y el italiano tiró adelante con Eugene Omoruyi como falso interior.



Rubit castigó en la pintura cuando el Baskonia también se animó con otra defensa zonal. El partido se calentó cuando se engancharon Balcerowski, Omoruyi y Luwawu-Cabarrot en una jugada aislada, que acabó por encender al Buesa Arena antes de entrar en el último cuarto, 71-69.



Killian Tillie empató el choque con su cuarto triple después del enésimo rebote ofensivo de los cajistas, pero el francés fue expulsado en la jugada posterior y el Unicaja perdió amenaza exterior.



Augustine Rubit tomó el relevo de su compañero y mantuvo a su equipo en partido hasta que seis puntos consecutivos de Kobi Simmons pusieron tierra de por medio, 87-80.



El epílogo fue más tranquilo para los locales después de que el omnipresente Mamadi Diakité cerrara el duelo con cinco puntos seguidos, 92-89. El epitafio más doloroso a la mejor era de la historia del Unicaja. A pesar de todo, que le quiten lo bailado.



Ficha técnica:



92- Kosner Baskonia (21+25+25+21): Forrest (6), Villar (1), Radzevicius (4), Kurucs (6) y Edwards (-) -cinco inicial-, Simmons (17), Spagnolo (9), Diakite (20), Omoruyi (7), Frisch (-), Luwawu-Cabarrot (22) y Sedekerskis (-).



89- Unicaja (16+23+30+20): Perry (6), Kalinoski (7), Barreiro (5), Tillie (14) y Balcerowski (13) -cinco inicial-, Díaz (-), Webb III (2), Audige (10), Cobbs (5), Kravish (7), Rubit (17) y Djedovic (3).



Árbitros: Antonio Conde, Arnau Padrós y Fabio Fernández. Eliminaron por faltas personales a Tillie (min.33) y Luwawu-Cabarrot (min.39). Señalaron falta antideportiva a Kurucs (min.23), a Balcerowski (min.29) y a Luwawu-Cabarrot (min.29).



Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 34 de la Liga Endesa, disputado en el Pabellón Fernando Buesa Arena de Vitoria ante 8.132 espectadores.