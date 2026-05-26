95-74 | El Unicaja se queda como estaba en Badalona y se jugará el playoff en la última jornada

Jonathan Barreiro durante la segunda parte del Joventut vs. Unicaja de la Liga Endesa acb Photo / David Grau

Las claves

Las claves Generado con IA El Unicaja perdió 95-74 contra el Joventut en Badalona, sin opciones reales de remontada tras el parón por el fallo en el marcador. El equipo malagueño afrontó el partido con una rotación limitada, solo nueve jugadores disponibles por las bajas de Tyson Pérez y Sulejmanovic. Unicaja ocupa la novena plaza con 17 victorias y 16 derrotas, necesitando ganar en Vitoria y esperar una derrota del Bilbao Basket para entrar en playoff. El conjunto de Ibon Navarro mostró dificultades en defensa y rebote, sin lograr reducir la desventaja de veinte puntos en la segunda mitad.

El Unicaja empeoró todavía más la función en la segunda parte en Badalona después de la primera que jugó allá por el 2 de mayo y que dejó perdiendo por veinte puntos. EL 95-74 es el reflejo de que el equipo malagueño no fue capaz ni de despertar un atisbo de esperanza para afrontar una remontada que de salida ya era casi imposible.

Los de Ibon Navarro regresaron a Badalona después de que el 2 de mayo se suspendiese el partido contra el Asisa Joventut por un colapso en los marcadores en el descanso. Como si no hubiese vuelto.

El equipo llegaba mermado en la rotación porque sólo podían participar los jugadores inscritos en el acta en el inicio del partido, y Tyson Pérez y Sulejmanovic causaron baja en choques posteriores. A ellos hay que sumarle la presencia sin minutos de Cobbs en el banquillo. Ibon sólo empleó a nueve jugadores.

En Badalona empezó el ciclo dorado cajista y en Badalona, Final Four y derrota contra el Joventut de por medio, ha podido dar su penúltima bocanada.

Los números del tercer cuarto, el primero de la noche, fueron demoledores para el conjunto cajista. Parcial de 29-22, casi treinta puntos encajados en un cuarto en este contexto. El doble de rebotes para Joventut (12-6). Y también más pérdidas que el equipo catalán (3-4). Unicaja ni estuvo en su día ni estuvo este martes. No era una noche fácil.

En la última manga, Asisa Joventut rebajó el nivel defensivo y Unicaja volvió a la casilla de salida, a rebajar la desventaja a los veinte puntos en las que lo había dejado. Pero nada más. Un parcial de 0-8 entre el final del tercer cuarto y el inicio del cuarto fue el único arresto que tuvo el equipo malagueño para enmendar la faena. Reboteó más, pero no fue capaz de encadenar una secuencia de triples que enmascarara al menos del resultado.

Si la remontada se veía improbable, al menos una buena puesta en escena hubiera servido de empuje para la última faena del curso.

Pero finalmente la derrota subió a la clasificación cajista. El Unicaja tiene en su casillero 17 victorias y 16 derrotas, y actualmente ocupa la novena plaza de la clasificación. Quién lo iba a decir a estas alturas.

Ahora tiene que ganar el viernes en Vitoria a Baskonia y esperar que Surne Bilbao Basket caiga San Cristóbal contra La Laguna Tenerife. La séptima plaza y evitar al Real Madrid en cuartos está en juego.

Pero a día de hoy, parece mucho más complicado lo primero que lo segundo. El conjunto vitoriano apura las opciones de ser cabeza de serie en el playoff y el Unicaja está pidiendo a gritos que termine la temporada. Falta un último baile. O no.

Ficha técnica:



95 - Asisa Joventut (25+28+29+13): Rubio (11), Hunt (8), Kraag (5), Parker (17), Ruzic (12) -cinco inicial-; Drell (13), Hakanson (7), Vives (3), Torres (-), Allen (-), Birgander (13) y Hanga (6).



74 - Unicaja Málaga (18+15+22+19): Perry (10), Díaz (10), Barreiro (8), Pérez (2), Balcerowski (10) -cinco inicial-; Audige (12), Webb (4), Kalinoski (9), Cobbs (-), Sulejmanovic (2), Rubit (2) y Kravish (5).



Árbitros: Óscar Perea, Carlos Cortés y Esperanza Mendoza. Sin eliminados.



Incidencias: Partido aplazado correspondiente a la jornada 29 de la Liga Endesa de baloncesto disputado en el Palau Municipal d'Esports de Badalona ante 6.203 espectadores.