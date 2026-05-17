87-69 | El Unicaja no levanta cabeza y se aleja más del playoff tras perder en Murcia

Los 35 puntos encajados en los primeros diez minutos por el equipo de Ibon Navarro marcan un partido en el que los cajistas llegaron a apretar el marcador. El cuadro malagueño continúa fuera de las ocho primeras posiciones que dan acceso a la pelea por el título. Más información:

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Las claves Generado con IA El Unicaja sufrió una nueva derrota en Murcia, cayendo 87-69 ante el UCAM, segundo clasificado de la liga. El mal inicio del Unicaja, con un parcial de 35-17 en el primer cuarto, fue determinante para el resultado final. A pesar de una leve reacción en el segundo cuarto, el equipo malagueño no logró remontar y terminó perdiendo por 18 puntos. Augustine Rubit fue el máximo anotador del Unicaja, reflejando la falta de rumbo y competitividad del equipo en la ACB esta temporada.

35-17. Con ese tanteo en un primer cuarto de un partido es imposible competir. Y es lo que le pasó al Unicaja en Murcia contra el UCAM, segundo en la tabla, para firmar otra derrota que lo aleja más todavía del playoff por el título, el último objetivo de mínimos para una plantilla malagueña que está pidiendo a gritos el final de la temporada.

Ese arranque condenó a un Unicaja que le dio la cara al partido en el segundo cuarto con una buena reacción pero acabó claudicando en los últimos minutos para caer por dieciocho puntos, en una paliza que se está convirtiendo habitual esta temporada en la ACB. Atrás quedó el Unicaja ultracompetitivo que construyó Ibon Navarro. Ahora se pasea como alma en pena por el torneo doméstico.

Que Augustine Rubit fuese el máximo anotador del equipo, un jugador en la cola más cola de la rotación, dice mucho de la pérdida de rumbo de este equipo sin alma durante muchos minutos. El plan de Ibon pasó a mejor vida.