85-80 | El Unicaja al menos se acuerda de ganar

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Las claves Generado con IA Unicaja Málaga logró la tercera posición en la Final a Cuatro de la Liga de Campeones tras vencer a La Laguna Tenerife por 85-80 en Badalona. El equipo malagueño fue más sólido en el último cuarto, destacando en defensa y acierto ofensivo para sentenciar el partido. Unicaja se tomó la revancha de la edición 2023, donde perdió ante el mismo rival, y se llevó la medalla de bronce. Destacaron las actuaciones de Audige (15 puntos), Tillie (13) y Balcerowski (11) por Unicaja, mientras que Mills (23) fue el máximo anotador tinerfeño.

El Unicaja Málaga se hizo este sábado con la tercera posición en la Final a Cuatro de la Liga de Campeones que se disputa en Badalona tras doblegar a La Laguna Tenerife en un igualado duelo (85-80). Al menos tiene constantes vitales y se acuerda de ganar. Es un paso importante para lo que viene en el mes de mayo.



El conjunto andaluz, ganador en 2024 y 2025 de la competición organizada por la FIBA, se mostró más sólido en el último cuarto, cuando apretó las tuercas en defensa y acertó en ataque para derrotar al equipo tinerfeño.



Los malagueños se tomaron la revancha de la edición de 2023, que ambos también jugaron por la tercera y cuarta posición, pero esa vez se lo llevó el conjunto canario, en el que descansó su gran baluarte, Marcelinho Huertas.



El partido arrancó con ambos mucho más acertados que en sus respectivas semifinales, lo que provocó que en los primeros cuatro minutos ya se hubieran anotado 20 puntos entre ambos (10-10, min. 4).



Tras el intercambio de canastas inicial, La Laguna Tenerife tomó la iniciativa en el apartado ofensivo con un acertado Thomas Scrubb, que no tuvo minutos en la semifinal (12-18, min. 8).



Sin embargo, el Unicaja mejoró rápidamente sus prestaciones en ambos lados de la pista y una canasta a media distancia de Alberto Díaz puso el 24-22 favorable para los malagueños al término del primer periodo.



El guion en el segundo cuarto no cambió, con los dos equipos bien situados en pista y anotando con facilidad, aunque un 2+1 de Giorgi Shermadini bajo aro volvió a poner por delante a los insulares (27-28, min. 14).



Y si alguien faltaba por unirse a la fiesta visitante ese era Patty Mills, que anotó dos triples consecutivos para abrir brecha en el luminoso del Olímpic de Badalona y provocar el tiempo muerto de Navarro (34-40, min. 18). En el tramo final de la primera mitad se volvió a igualar el encuentro y finalmente se llegó con un 41-45 al tiempo de descanso.

Cobbs y Perry celebran el tercer puesto del Unicaja en la BCL BCL

Unicaja aprieta tras el descanso



En la reanudación, el Unicaja puso la sexta marcha en el acelerador, coincidiendo con los mejores momentos en pista de Kendrick Perry, y le dieron la vuelta al marcador para provocar esta vez el tiempo muerto de Vidorreta (54-50, min. 25).



Los tinerfeños mejoraron con el paso de los minutos y el acierto desde el triple de Wesley Van Beck, que tampoco jugó en la semifinal, les permitió dar la vuelta al choque (56-60, min. 28).



El tramo final del tercer cuarto se convirtió en una acumulación de errores por parte de ambos equipos, y dicho periodo acabó finalmente con el resultado de 60-62 favorable para La Laguna.



Los últimos diez minutos de partido los empezó mejor Unicaja, que con un triple lejanísimo de Killian Tillie, y otro posterior desde la esquina de Chase Audige, pusieron el 70-70 en el marcador.



La igualdad se mantuvo en los minutos posteriores, y un tiro libre de Balcerowski puso por delante a Unicaja a falta de dos minutos para el final con todo aún por decidir (78-77, min. 38).



Los malagueños no dejaron pasar la oportunidad y ya no dejaron que su rival se volviera a poner por delante. Al final, el Unicaja venció por 85-80 para llevarse la medalla de bronce en esta Liga de Campeones.



Ficha técnica:



85. Unicaja Málaga (24+17+19+25): Perry (9), Audige (15), Barreiro (3), Tillie (13), Kravish (8) -cinco inicial-; Pérez (3), Balcerowski (11), Webb III (5), Kalinoski (12), Díaz (4) y Cobbs (2).



80. La Laguna Tenerife (22+23+17+18): Van Beck (6), Fitipaldo (5), Scrubb (3), Abromaitis (4), Shermadini (14) -cinco inicial-; Fernández (13), Sastre (2), Alderete (-), Guerra (10), Doornekamp (-) y Mills (23).



Árbitros: Ademir Zurapovic, Martin Vulic y Petar Pesic. Sin eliminados.



Incidencias: Partido correspondiente al tercer y cuarto puesto de la Liga de Campeones de baloncesto disputado en el Palau Municipal d'Esports de Badalona.