Duarte, de descarte para la semifinal al segundo mejor quinteto de la BCL: Ibon Navarro lo explica

Las claves

Las claves Generado con IA Chris Duarte, quien fue descartado para la semifinal ante el AEK de Atenas, ha sido incluido en el segundo mejor quinteto de la Basketball Champions League (BCL). Ibon Navarro, técnico del Unicaja, explicó que Duarte no jugó por motivos deportivos, aunque el jugador arrastraba molestias en un pie. La temporada de Duarte no ha cumplido todas las expectativas tras su fichaje, aunque se destaca su implicación y profesionalidad. El Unicaja no estuvo nunca por delante en el marcador durante la semifinal y ningún jugador del equipo fue incluido en el mejor quinteto de la BCL.

Rumiando la eliminación en semifinales, la expedición del Unicaja se sentó en la mañana de este viernes en las butacas del Teatro Zorrilla de Badalona para gala de premios de la BCL. Perry fue incluido en el mejor quinteto de la década, también fue elegido mejor defensor del curso. Ningún cajista entró en el mejor quinteto de la competición. Pero sí en el segundo. Un hombre del que se habló antes y después, pero no durante el partido, porque no estuvo: Chris Duarte.

El dominicano fue uno de los tres descartes de Ibon Navarro para el choque contra el AEK de Atenas en el que el Unicaja nunca estuvo cerca de ganar, de hecho no fue por delante en el marcador durante ninguno de los cuarenta minutos. El que iba a ser el jugador franquicia, un perfil algo difuminado en el equipo cajista por el plan de Ibon, fuera en una de las noches más importantes de la temporada.

El jugador arrastraba molestias en un pie que condicionaron una mejora continuada mostrada sobre la pista. Pero la decisión, sin ninguna versión oficial del club, fue exclusivamente deportiva.

Ibon Navarro, no dio muchos rodeos para responder por la ausencia del escolta ex NBA. "Los doce jugadores son los que estaban preparados para jugar. Entiendo lo que se pueda ver fuera, pero repito que he puesto a los doce que estaban preparados para el partido. Los que no estaban por diferentes motivos, no podían jugar. Eso es baloncesto ficción. Si me podéis garantizar que con Chris Duarte habríamos ganado… pero no se puede".

La temporada de Duarte no ha cumplido las expectativas que se levantaron en verano. Estaba llamado a elevar el nivel competitivo de un equipo al que le había ido mucho talento. Además el club hizo una importante apuesta económica por su incorporación e Ibon habló bastante en verano con el jugador para explicarle el proyecto.

El segundo mejor quinteto de la BCL 2025-2026 BCL

Pero, a pesar de su implicación y su profesionalidad, algo no ha terminado de funcionar del todo. Aun así, entra en el segundo mejor quinteto de la BCL. Falta la recta final de la temporada para quitarse alguna espina.