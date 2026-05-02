Suspendido el Joventut vs. Unicaja en el descanso (53-33) por un fallo en el marcador

Las claves

Las claves Generado con IA El partido entre Joventut y Unicaja en Badalona fue suspendido en el descanso por un fallo técnico en el sistema del marcador. El Unicaja perdía por 20 puntos (53-33) al descanso y su entrenador, Ibon Navarro, llevó al equipo al vestuario mientras se intentaba arreglar el fallo. El presidente del Joventut explicó que el problema comenzó antes del partido y se agravó en el descanso, imposibilitando la reanudación. Unicaja sumará otro día de juego tras una mala imagen en Badalona, donde pronto jugará la semifinal de la BCL contra el AEK de Atenas.

Después de una primera parte bochornosa del Unicaja en el Olímpic de Badalona, donde llegó al descanso perdiendo de veinte puntos (53-33), el partido fue suspendido por un fallo técnico en el marcador que no se logró solucionar.

Con los equipos en el parqué mientras esperaban que se solucionara el fallo, Ibon Navarro retiró a los suyos al vestuario. Juanma Rodríguez, director deportivo cajista, contó en el descanso que el equipo tenía vuelo a las 22:30 desde el aeropuerto de Barcelona y no tenía hotel reservado.

Finalmente, el partido fue suspendido y hay que esperar la decisión para reanudar el encuentro. El presidente del Asisa Joventut, Juanan Morales, ha explicado lo sucedido en la tarde de este sábado en Badalona.

"Tal y como hacemos antes de cada partido, tres horas antes, hemos texteado a toda toda la instalación, incluyendo obviamente vídeomarcador. Todo funcionaba perfectamente. Pero cuarenta minutos antes nos han informado de que los marcos de tablero estaban fallando. Después empezaron a fallar más cosas, no había coherencia entre los datos que enviaba la consola y los datos que aparecen en las pantallas. Hemos sido capaces de recuperar el sistema para poder jugar la primera parte con los marcadores de fondo, con la información correcta".

Pero, continuaba Juanan Morales, "en la media parte algo se ha acabado de desconfigurar del todo y no hemos sido capaces de volver a recuperar el sistema". "Esto no no refleja el trabajo que se hace día a día", lamentó Morales.

Fue una tarde horrible para el Unicaja, que acumulará otro día de juego además de la imagen ofrecida en Badalona, donde el próximo jueves jugará las semifinales de la BCL contra el AEK de Atenas.

Tras la derrota en la prórroga contra el Gran Canaria en el Martín Carpena, el nivel defensivo del cuadro cajista fue preocupante contra el Joventut, que cosió a triples al cuadro de Ibon Navarro. Demasiados tiros de los jugadores catalanes libres