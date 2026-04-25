(91-72) | El Unicaja se pone serio en la ACB

James Webb III entra a canasta en el Unicaja vs. Hiopos Lleida de la Liga Endesa. acb Photo / Mariano Pozo

Las claves

Las claves Generado con IA Unicaja rompió su racha de cinco derrotas consecutivas en Liga Endesa al vencer al Hiopos Lleida por 91-72 en el Martín Carpena. James Webb III fue el máximo anotador del Unicaja con 17 puntos, destacando en un partido clave para mantener la octava plaza de playoff. El pívot David Kravish regresó a las canchas tras seis meses lesionado, reforzando al equipo malagueño en un momento decisivo. El Hiopos Lleida, liderado por Oriol Paulí (28 puntos), no pudo responder ante la mejoría defensiva y el acierto en el tiro de tres del Unicaja en la segunda parte.

Por fin. El Unicaja, con 17 puntos de James Webb III, superó con contundencia al Hiopos Lleida en el Martín Carpena (91-72), logró un importante triunfo para mantener la octava plaza que da acceso a la fase por el título y terminó con una racha de cinco derrotas consecutivas en Liga Endesa.

El equipo andaluz celebró, además, la vuelta del pívot David Kravish, que jugó seis meses después de una lesión de peroné que obligó al club malagueño a fichar a Augustine Rubit, que este sábado se quedó fuera de la convocatoria.

Ibon Navarro tocó las teclas necesarias para activar a los suyos después de la racha que había puesto en peligro la estancia en el playoff por el título y el cuadro cajista vuelve a respirar tranquilo.

Ya el primer cuarto dejaba un duelo igualado (19-19), con el equipo de Gerard Encuentra con confianza -llegaba de ganar al Barça en la jornada anterior-, tratando de percutir por dentro a una defensa cajista que ha estado poco fiable en las últimas semanas.

Oriol Paulí y Melvin Ejim, que fueron los dos mejores de su equipo con 28 y 13 puntos, respectivamente, ya lograron estar acertados en el primer tiempo para aguantar el ritmo del cuadro malagueño, pero a la larga no les valió por el gran segundo tiempo de los locales.

A raíz de un triple de Jonathan Barreiro, el Unicaja aumentó su confianza y encontró una renta de cinco puntos a 3:25 del descanso que parecía ser un paso para distanciarse, pero respondían desde la esquina James Batemon y Melvin Ejim (35-35).

Tras el paso por vestuarios, el cuadro de Ibon Navarro conectó dos triples de James Webb III y otro de Alberto Díaz que permitió al Unicaja empezar a dominar, más todavía cuando Webb acertó con un dos más uno (51-41, minutos 24).

Hiopos Lleida entró en fase de desconexión, Unicaja elevó el nivel de su defensa y el tiro de tres siguió llegando en momentos clave, con Tyson Pérez o Kalinoski elevando los porcentajes y el marcador (69-48), situación ya difícil de voltear para los catalanes.

El conjunto malacitano ya solo tuvo que ratificar el triunfo en un último cuarto donde cayeron sendos triples en el último tramo y hubo rotaciones, seguramente con la mente puesta en el próximo encuentro liguero ante el Gran Canaria, adelantado al próximo miércoles por reajustes del calendario.

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Ficha técnica:

91 - Unicaja (19+18+32+22): Díaz (7), Perry (6), Barreiro (3), Webb III (17), Balcerowski (13) -quinteto inicial-, Audige (0), Cobbs (8), Duarte (3), Sulejmanovic (12), Kravish (4), Tyson Pérez (12), Kalinoski (6).

72 - Hiopos Lleida (19+15+14+24): Batemon (5), Paulí (28), García (0), Ejim (13), Krutwig (9) -quinteto inicial-, Walden (2), Agada (6), Diagne (3), Rodríguez (4), Sanz (0), Jiménez (2), Shurna (0).

Árbitros: Martín Caballero, Javier Torres y David Sánchez.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 28 de la Liga Endesa, disputado en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena ante 8.872 espectadores. Melvin Ejim, jugador del Hiopos Lleida y anteriormente del Unicaja, recibió un detalle del club malagueño en la previa del encuentro.