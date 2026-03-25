Ibon Navarro despeja las dudas sobre su futuro en el Unicaja

Ibon Navarro sorprende sobre su renovación: "Mis agentes están hablando con el Unicaja y también con otros clubes" Unicaja Photo Press

Las claves nuevo Generado con IA Ibon Navarro asegura que tiene un año más de contrato con Unicaja y que está contento en el club y la ciudad. El entrenador destaca su buena relación con el presidente López Nieto y el director deportivo Juanma Rodríguez, considerándolos clave en su vinculación al proyecto. Navarro desmiente rumores sobre su posible salida al Bayern de Múnich y afirma que no ha recibido ofertas de otros equipos. Unicaja, séptimo en la ACB con quince victorias y siete derrotas, se prepara para enfrentarse al FC Barcelona tras una dura derrota ante La Laguna Tenerife.

El entrenador del Unicaja, Ibon Navarro, expresó hace unas semanas un mensaje en el aire que dejó rumiando a la parroquia cajista. “Mi representante está hablando con el Unicaja y con otros clubes”.

El técnico vitoriano intentó despejar cualquier duda sobre su futuro en el banquillo cajista. En una entrevista en 101 TV, Navarro explicó y puso contexto a aquella respuesta en la sala de prensa del Martín Carpena.

“Yo tengo un año más de contrato, no sé por qué se habla de la renovación. Cada vez que abro la boca sube el pan. Yo tengo que trabajar en lo mío y mi agente hace su trabajo, que es hablar con Unicaja y con los clubes que le llaman”, expuso.

“El otro día dije que quiero jugar la Euroliga. Cuando digo la Euroliga digo la NBA Europe o la que sea. Pero me gustaría jugar la mejor competición posible con el Unicaja”.

"Estoy súper bien aquí y encantado. Me encanta trabajar con mi gente, en el club, la ciudad, estar en el Carpena, y este club además me permite hacer muchas cosas, la capacidad que se me da para hacer el equipo", continuó Ibon Navarro.

Además, Navarro explicó su vinculación a este proyecto con dos nombres propios, López Nieto, presidente, y Juanma Rodríguez, director deportivo.

“Yo vengo aquí con Antonio y con Juanma. Me cuesta verme en Unicaja sin Antonio y sin Juanma”, apuntó Ibon Navarro.

El preparador cajista finaliza contrato en junio de 2027 y en el club se trabaja en su renovación, en la que se confía desde las oficinas de Los Guindos.

De hecho, a pesar de todo lo que está logrando Ibon Navarro en el banquillo del Unicaja, su nombre tan sólo se ha relacionado con el Bayern de Munich, un rumor efímero, y el nombre del preparador cajista no ha vuelto a sonar para ningún otro banquillo.

A ello se refirió también el entrenador cajista: "Salió esto del Bayern de Múnich, que no deja de ser un rumor. No sé si era verdad, pero puedo jurar por lo que más quiera es que nadie me dijo nada".

El presidente del club, Antonio Jesús López Nieto, se refirió al futuro de Ibon Navarro el pasado lunes en la colocación de la primera piedra del pabellón que llevará el nombre de Alberto Díaz en Alhaurín de la Torre.

"Todo llegará en su momento. Con tranquilidad y buen rumbo. Todavía tiene una temporada de contrato. Ya iremos viendo cómo avanza la situación. Lo que sí traslado es que estamos encantados con Ibon, nos parece un entrenador magnífico, un lujo para nosotros. Siempre lo he dicho, más allá del entrenador, igual que lo de Alberto, tiene unas virtudes muy grandes. Pero vamos a manejarlo con prudencia, porque cada vez que se habla, lo que se hace es generar un avispero que no me gusta".

El Unicaja afronta este domingo uno de los grandes clásicos de la ACB visitando el Palau Blaugrana para medirse al FC Barcelona. Este partido llega tras la dura derrota en el Martín Carpena contra La Laguna Tenerife.

Los malagueños son séptimos en la clasificación con quince victorias y siete derrotas, las mismas que su rival del domingo y el Asisa Joventut, ambos por delante del conjunto adiestrado por Ibon Navarro.