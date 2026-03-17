86-74 | Victoria, liderato y factor cancha en cuartos para el Unicaja

Killian Tillie celebra una canasta en el Unicaja vs. Asisa Joventut de Badalona de la BCL BCL

Las claves nuevo Generado con IA Unicaja venció 86-74 al Joventut de Badalona y se aseguró el liderato del Grupo K en la BCL. El equipo malagueño contará con el factor cancha a favor en los cuartos de final tras superar el basket average. Destacaron Kalinoski, Rubit y el regreso decisivo de Killian Tillie, en un partido marcado por la lesión temprana de Ante Tomic. El Unicaja remontó tras un inicio igualado y firmó un último cuarto contundente para sellar la victoria en casa.

El Unicaja eleva su condición de favorito para conquistar la BCL tras vencer y convencer en el partido decisivo del Grupo K frente al Joventut de Badalona con el liderato en juego. El 86-74 le sirve al conjunto de Ibon Navarro para superar el basquet average, quedarse con el liderato y con el factor cancha para los cuartos de final.

Fue un partido muy serio del cuadro malagueño, con Kalinoski, Rubit y un Tillie de vuelta decisivo, como sus mejores hombres en una noche marcada por la lesión de Ante Tomic a los dos minutos de juego, mermando al equipo catalán.

Ibon Navarro no pudo contar con Olek Balcerowski, por lo que afrontó este duelo con menos centímetros en la pintura. Duarte, el hombre llamado a marcar diferencias, tampoco se vistió de corto.

El regreso del Unicaja a la competición tras el chasco de la Copa del Rey está siendo inmaculado, despejando cualquier duda, y presenta sus credenciales para optar de nuevo a lo máximo en esta en la competición europea. Aunque todavía queda lejano.

El choque arrancó serio, pero con Joventut mandando en el marcador, llevando la iniciativa durante casi todo el primer cuarto. El Unicaja, con el rebote y desde el triple en los primeros minutos, se enganchó al marcador hasta que a falta de dos minutos, aupado por Tillie, se puso por delante para cerrar la primera manga con un 25-20.

Salió enchufado al segundo cuarto y llegó a ampliar la renta hasta el más ocho, pero Joventut fue recortando. Ruzic fue un titán en el rebote ofensivo durante varias acciones consecutivas que impidieron a Unicaja correr para poder abrir brecha.

Hasta que a falta de un minuto, Jabari Parker con canastas poco ortodoxas para la elegancia de su juego, logró darle la vuelta al 41-43. Perry se recorrió el campo para firmar el 43-43 con el que el duelo llegó al descanso. Caras muy serias de concentración camino del vestuario.

Killian Tillie lanza a canasta durante el Unicaja vs. Asisa Joventut de Badalona de la BCL BCL

Toma y daca tras el descanso

El Unicaja salió endosando un parcial de 9-0, pero encontró la respuesta de la Penya, 0-12 con varios minutos en los que el equipo cajista acumuló errores en ataque. Tras ese parcial Ibon Navarro paró el partido y Rubit metió de nuevo a los verde y morados en el choque.

Con muchos parones, poco ritmo, sin poder correr el Unicaja, el choque se fue al último cuarto con un 62-60 que dejaba la primera posición del grupo en juego para la última manga.

Empezó con el control visitante y alguna precipitación cajista. Le entraban las prisas a los de Ibon. Pero valió más que lo los locales tenían que ganar, que lo que los catalanes tenían que perder.

A mitad del cuarto el Unicaja alcanzó la renta de cinco puntos que le daba el liderato del grupo y el factor cancha para los cuartos de final y ya no la soltó. Elevó sus ventajas a los trece puntos a falta de dos minutos y medio. Killian Tillie había vuelto con la capa puesta para guiar a los malagueños.

Unicaja hizo bajar los brazos a la Penya y con el 86-74 final ya espera al sorteo del viernes para conocer a su rival, al que se medirá con el factor cancha a favor. El Unicaja nunca se fue.

Varios jugadores del Unicaja celebran el liderato en el Grupo K de la BCL BCL

Ficha técnica:



86- Unicaja (25+18+19+24): Perry (3), Audige (6), Barreiro (6), Webb III (3), Rubit (14) -quinteto inicial- Cobbs (7), Djedovic (3), Díaz (6), Sulejmanovic (6), Kalinoski (17), Tillie (15).



74- Asisa Joventut Badalona (20+23+17+14): Rubio (9), Hunt (3), Kraag (5), Parker (21), Birgander (10) -quinteto inicial- Drell (5), Hakanson (10), Ruzic (9), Tomic (0), Hanga (2).



Árbitros: Michal Proc, Lorenzo Baldini y Juozas Barkauskas. Eliminado por faltas Emir Sulejmanovic, del Unicaja.



Incidencias: Partido correspondiente a la sexta jornada de la segunda ronda de la Liga de Campeones FIBA de baloncesto, disputado en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena de Málaga, ante 8.732 espectadores.