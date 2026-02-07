91-79 | El Unicaja se arremanga y gana a un correoso Morabanc Andorra

Las claves nuevo Generado con IA Unicaja venció 91-79 a Morabanc Andorra tras remontar en el último cuarto con una defensa agresiva. Duarte (18 puntos) y Cobbs (17 puntos) fueron claves en los momentos decisivos, junto a Rubit y Sulejmanovic bajo los aros. Andorra dominó gran parte del partido, pero Unicaja reaccionó en la recta final y sumó su victoria número trece en la Liga Endesa. El partido se disputó en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena ante 8.390 espectadores.

La borrasca Marta engarrotó al Unicaja durante más de tres cuartos en su partido contra el Morabanc Andorra en el Carpena. El equipo malagueño se tuvo que arremangar en los últimos diez minutos para sumar el triunfo (91-79) conquistado desde la defensa agresiva que puso en marcha en la última manga.

Fue una tarde-noche de varios nombres propios. Cobbs (17 puntos) sostuvo al Unicaja cuando más sufrió para que no descarrilara y Duarte (18 puntos y 19 de valoración) ejecutó a Andorra en los últimos minutos, acompañado de una clase magistral de Rubit, tirando de currículum.

El concurso de Sulejmanovic debajo de los aros en el tramo final y el liderazgo de Djedovic también ayudaron a remar hasta la victoria.

Andorra dominó el duelo de salida. 7-11 en mitad del primer cuarto, con el Unicaja precipitándose en los ataques. No le gustó a Ibon Navarro lo que vio, que metió tres cambios de una atacada. Luego dos y ya había cambiado el quinteto, algo poco habitual. Cobbs, Duarte, Audige, Webb III y Rubit eran los que estaban en pista. No funcionó y pidió tiempo cuando Andorra se fue a un 7-16 tras un parcial de 0-10.

Cobbs frenó la sequía con su primer triple como cajista y luego fue el que puso el 21-20 que colocó por delante al Unicaja con 30 segundos por delante y cerró el cuarto con otra canasta para el 23-22.

Pero le siguió costando mucho al Unicaja controlar el partido. Cada ataque era un tormento para los de Ibon Navarro, con Cobbs, a pesar de anotar, algo lento en la dirección del juego. Andorra se fue de nuevo nueve arriba tras un triple de Mckoy y otro de Evans (29-38) que obligó de nuevo a Ibon Navarro a parar el partido.

Reaccionó el Unicaja tras el parón para recortar rápidamente al 36-38 tras varias pérdidas de los de Zan Tabak. Pero fue un espejismo, Andorra abrió de nuevo brecha corriendo de aro a aro. El Unicaja necesitó demasiado para anotar y se fue al descanso 39-42 abajo en el marcador. Ibon tenía que tirar de su librillo en el vestuario.

Justin Cobbs durante el Unicaja vs. Morabanc Andorra de la Liga Endesa 25-26. acb Photo / Mariano Pozo

Redoblando la intensidad en defensa en el último cuarto

Lo que tocó no le funcionó de salida. El Unicaja acumuló pérdidas y Andorra abría otra brecha de ocho puntos. No daba con la tecla Ibon. Ningún quinteto le echaba el guante a Andorra, que corrió cada vez que pudo castigando al equipo malagueño. 43-53 y tiempo muerto a falta de 6:07 para el final del tercer cuarto.

Solo desde el tiro libre, porque el Unicaja entró pronto en bonus, pudo recortar el cuadro cajista, que no encontró las vías para hacerse con el control del duelo. Andorra estaba muy seguro de todo lo que hacía. Cobbs tiró del carro en esta manga, pero las pérdidas eran continuas para desesperación de la grada.

Un triple del de Los Ángeles impulsó a Ibon Navarro a pedir el aliento de la grada. Cobbs estaba en 14 puntos y marcador en 54-61.

Después, otro triple de Cobbs y la cuarta de Balcerowski. No había continuidad en el Unicaja. No se sucedían dos acciones positivas para los malagueños. Tampoco en la última jugada, cuando se salió una penetración de Cobbs después de un triple de Duarte. 60-63 para encarar el último cuarto.

Unicaja entró con otra energía en defensa en la última manga, con la intención de intimidar a Andorra, que empezó a fallar tiros. Faltaba que el Unicaja acertara en el otro aro. Lo fue haciendo paulatinamente. Rubit desde el tiro libre empató el duelo a 65-65.

Hasta que se le abrió la canasta al Unicaja. 70-65 en un abrir y cerrar de ojos. La máxima cajista a falta de 6:14. La agresividad de los malagueños desnortó por completo a Morabanc. Pero quedaba rematar la faena. Un parcial de 8-0 le dio al Unicaja la batuta.

Duarte terminó de abrir brecha colocando la máxima cajista 78-70 y luego Rubit le sacó la quinta falta a Pustovyi a falta de tres minutos. Un alivio debajo de los aros para los malagueños. Un Duarte enchufadísimo con otro triple empezó a encarrilar la victoria.

El robo y asistencia de Rubit a Djedovic para el 87-74 ya si cerró el choque para el Unicaja a falta de 1:47. Lo costó lo suyo. 91-79 fue el sello a la victoria número trece del equipo cajista.

Nihad Djedovic lanza a canasta durante el Unicaja vs. Morabanc Andorra de la Liga Endesa 25-26. acb Photo / Mariano Pozo

Ficha técnica:

91- Unicaja (23+16+21+31): Perry (14), Kalinoski (9), Barreiro (0), Tyson Pérez (2), Balcerowski (2) -quinteto inicial- Cobbs (17), Duarte (18), Webb III (1), Sulejmanovic (5), Audige (3), Rubit (12).

79- Morabanc Andorra (22+20+21+16): Evans (12), Okoye (9), Ortega (7), Pons (6), Pustovyi (10) -quinteto inicial- Udeze (4), Best (17), Luz (6), McKoy (8), Guerrero (0).

Árbitros: Fernando Calatrava, Rafael Serrano y David Sánchez. Eliminado por faltas Artem Pustovyi, del Morabanc Andorra.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 19 de la Liga Endesa, disputado en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena ante 8.390 espectadores.