Balcerowski renueva dos temporadas por el Unicaja: "Aquí la gente me quiere y me cuida y puedo crecer"

Olek Balcerowski durante el Real Madrid vs. Unicaja de la Liga Endesa. acb Photo / Sara Gordon

Las claves nuevo Generado con IA Olek Balcerowski renueva su contrato con el Unicaja por dos temporadas, con opción a una tercera más. El pívot polaco, de 25 años y 2,19 metros, está destacando esta temporada como el jugador más valorado de la plantilla. En 26 partidos promedia 10,3 puntos, 3,5 rebotes y un tapón por partido, mostrando una gran mejoría respecto al año anterior. Balcerowski destaca que se siente querido y cuidado en el club, y expresa su deseo de seguir creciendo como jugador en Unicaja.

El pívot Olek Balcerowski se queda en el Unicaja, poniendo así fin a posibles especulaciones de salida. Ha renovado su contrato con el club malagueño por dos temporadas y hay una tercera opcional.

El polaco, de 2,19 metros y 25 años, está jugando su segunda temporada en el Unicaja. En la primera no le fueron bien las cosas, pero en esta 25-26 se está saliendo. Está lleno de confianza en su juego hasta el punto de ser el jugador más valorado de la plantilla en lo que va de competición.

En los 26 partidos que lleva jugados esta temporada tiene una valoración media de 12,6 puntos. Sus números están siendo positivos: 10,3 puntos, 3,5 rebotes y un tapón por partido.

Pero, datos aparte, lo importante es el cambio de actitud. La temporada pasada no le salía nada y perdió la confianza. Esta temporada es todo lo contrario. Va a todas, penetra buscando el cuerpo a cuerpo, saca dos más uno, machaca, mete triples... hasta algún costa a costa.

Tiene edad, cuerpo y talento para ser uno de los grandes pívots de Europa siempre y cuando logre controlar su impulso y no se cargue rápidamente de faltas personales, uno de los puntos a mejorar.