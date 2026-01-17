88-79 | Perry guía al Unicaja a la Copa del Rey

Las claves nuevo Generado con IA Unicaja de Málaga logró su clasificación directa para la Copa del Rey tras vencer 88-79 al Covirán Granada en el derbi andaluz. Kendrick Perry fue clave para Unicaja con 18 puntos, contrarrestando los 23 anotados por Mehdy Ngouama para Granada. El partido estuvo igualado tras la remontada de Granada en el segundo cuarto, pero Unicaja se despegó en los minutos finales con un parcial de 9-0. Chris Duarte, jugador de Unicaja, tuvo que retirarse lesionado antes del descanso por un problema en la rodilla izquierda.

El Unicaja de Málaga ya tiene el billete directo para la Copa del Rey de baloncesto tras ganar el derbi andaluz contra el Covirán Granada por 88-79 guiado por Kendrick Perry en un partido en el que el conjunto granadino, colista, puso en apuros a los de Ibon Navarro a partir del segundo cuarto.

Perry, con 18 puntos, neutralizó los 23 de Ngouama para Granada, y condujo al equipo malagueño a otra victoria tras el gran triunfo de hace una semana en el Roig Arena contra Valencia Basket, que lo deja con un balance de 10 victorias y 6 derrotas a falta de una jornada para que finalice la primera vuelta y con opciones, complicadas, de ser cabeza de serie.

Lo que apuntaba a ser un paseo para el Unicaja tras el primer cuarto se puso cuesta arriba con el parcial a favor de los del malagueño Arturo Ruiz en el segundo cuarto (13-26). Granada mantuvo el pulso tras el descanso y el Unicaja sólo se pudo despegar al final, cuando a falta de algo más de dos minutos elevó su renta a +10 (83-73).

La nota negativa de la tarde la puso Chris Duarte, que se tuvo que retirar lesionado antes del descanso con un problema en la rodilla izquierda, según informó el club.

La plantilla del Unicaja con el billete para la Copa del Rey de 2026 acb Photo / Mariano Pozo

El Unicaja expuso un principio de dominio, con una superioridad física y de calidad muy palpables.

Así, a menos de dos minutos para el final de un primer cuarto que controló sin problemas, una canasta de Alberto Díaz obligó a pedir tiempo muerto al técnico malagueño del Covirán, Arturo Ruiz, cuando el marcador indicaba 21-8, luego ampliado a 24-12 (m.10).



Sin embargo, un buen parcial en la reanudación de los nazaríes (2-8) para recortar les dio esperanzas y, sobre todo, confianza para agrandarse en defensa y tener personalidad en ataque.



De este modo, posesión a posesión, el Granada incluso se colocó un punto por delante al descanso (37-38, m.20), tras un mal segundo cuarto de un Unicaja dormido y espeso, que desaprovechó los doce puntos de ventaja del primero.



El duelo andaluz se estrechó y entro en un nuevo contexto, de batallas más físicas, protestas a los árbitros, más intensidad y alternancias en el resultado, para alcanzar el final del tercer periodo con 61-59 (m.30), con cambios constantes de tendencias.



El base Mehdy Ngouama, el más inspirado del club granadino, emergió en los momentos de responsabilidad, mientras que el Unicaja acudió a la energía de los bosnios Emir Sulejmanovic y Nihad Djedovic o a su mejor atacante este sábado, Kendrick Perry.



El partido entró en un ritmo trepidante a medida que se acercaban los minutos del desenlace (69-66, a 6:56 del final), con el Martín Carpena rugiendo en sus gradas. Granada mostró garra, Unicaja respondió igual.



Los de Ibon Navarro, a veces precipitados en sus ataques, amagaron con liquidar el partido hasta que con un 9-0 de parcial (83-73, a dos minutos de la conclusión), con tres triples del jamaicano Chase Audige y de los estadounidenses James Webb III y Perry, colocaron el lazo a una victoria que vale un billete hacia la Copa.



Ficha técnica:



88 - Unicaja (24+13+24+27): Perry (18), Kalinoski (7), Webb III (10), Tyson Pérez (7), Balcerowski (5) -quinteto inicial-, Díaz (6), Sulejmanovic (5), Duarte (2), Audige (6), Rubit (4), Djedovic (12) y Tillie (6).



79 - Covirán Granada (12+26+21+20): Costa (14), Ngouama (23), Brimah (7), Alibegovic (6), Bozic (12) -quinteto inicial-, Rousselle (2), Pérez (7), Howard (6) y Burjanadze (2).



Árbitros: Luis Miguel Castillo, Francisco Araña y David Sánchez.



Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 16 de la Liga Endesa, disputado en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena ante 9.552 espectadores.