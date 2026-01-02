Castañeda jugará cedido en Morabanc Andorra, donde ya ha pasado el reconocimiento médico

Las claves nuevo Generado con IA Unicaja y Morabanc Andorra acuerdan la cesión de Xavier Castañeda hasta final de temporada. El base estadounidense, también internacional con Bosnia, ya ha pasado el reconocimiento médico y se incorpora de inmediato a los entrenamientos del equipo andorrano dirigido por Joan Plaza. El intento anterior de cesión de Castañeda a Hiopos Lleida no prosperó por no superar el reconocimiento médico. Castañeda ha jugado 14 partidos con Unicaja en cuatro competiciones, destacando su actuación ante el Mersin Sports Club y contribuyendo a la conquista de la Copa FIBA Intercontinental.

El Unicaja y el Morabanc Andorra han alcanzado un acuerdo para la cesión de Xavier Castañeda al equipo andorrano hasta final de temporada.

El base estadounidense (25 años, 1,84 metros) ya se encuentra en el Principado, donde ha superado el reconocimiento médico y se va a incorporar inmediatamente a los entrenamientos de Joan Plaza.

Castañeda, tras superar de forma satisfactoria el reconocimiento médico del Club andorrano, se va a incorporar de inmediato a la disciplina de Morabanc Andorra y estará disponible para poder jugar en cuanto el cuerpo técnico que dirige Joan Plaza lo estime oportuno.

Se trata del segundo intento de cesión del base tras fracasar su préstamo a Hiopos Lleida por no pasar el reconocimiento médico.

Castañeda no se ha adaptado al proyecto del Unicaja, donde llegó para suplir el perfil nada menos que de Tyson Carter.

En el Unicaja no encontraron explicación a su bajo rendimiento, que sospechan se resintió tras una lesión con Bosnia en la ventana de selecciones. Desde entonces, no tuvo apenas protagonismo en la rotación de Ibon Navarro.

El jugador nacido en Chicago e internacional con la Selección de Bosnia esta temporada ha disputado 14 partidos con el Unicaja a lo largo de cuatro competiciones (Liga Endesa, BCL, Copa FIBA Intercontinental y Supercopa Endesa), ayudando al equipo a conquistar la Copa FIBA Intercontinental en Singapur.

Su mejor partido fue en el Carpena ante el Mersin Sports Club en la BCL, en el que firmó 17 puntos y 3 asistencias para 16 de valoración.