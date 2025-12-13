99-91 | El Unicaja sale del atolladero y se impone con dificultad a San Pablo Burgos

Chris Duarte entra a canasta durante el Unicaja vs. San Pablo Burgos de la Liga Endesa. acb Photo / Mariano Pozo

El sábado fue áspero en Málaga, con un vendaval que tuvo el mar revuelto todo el día. Igual de áspero fue el colista de la ACB, el Recoletas Salud San Pablo Burgos, para el Unicaja en el Carpena, al que terminó imponiéndose 99-91 en un partido en el que fue casi todos los minutos a remolque en el marcador.

A falta de siete minutos para el final fue cuando los de Ibon Navarro tomaron de verdad el mando en el marcador, pero sólo en los últimos sesenta segundos el conjunto malagueño tuvo la victoria en el bolsillo.

Hizo falta el mejor Chris Duarte de lo que va de temporada, (23 puntos y 27 de valoración), en un mano a mano con Jackson, y también un arreón final de Perry, una descarga de Sulejmanovic de siete puntos consecutivos para abrir la brecha definitiva, y la aportación de James Webb III.

El Unicaja se coloca con 7-3 de balance y se acerca a la Copa del Rey. En esta ocasión, sabiendo sufrir para salir del atolladero en el que lo metió el equipo de Porfirio Fisac, que debutaba con nota en el banquillo de San Pablo Burgos.

Balcerowski inició el partido con dos faltas y una pérdida que encendieron a Ibon Navarro. El vitoriano mandó a Rubit a la pista y el pívot comenzó a deshacer el entuerto en el que se metió el Unicaja en el inicio del choque (8-9).

Pero Burgos siguió su plan para elevar la máxima a +8 (13-21). No había tiros de los locales ni intensidad en defensa. Con 17-21 finalizó la primera manga.

Duarte comandó la remontada en el arranque del segundo cuarto con un triple y una asistencia a Sulejmanovic que ponían el 22-21. Desde el 1-0 no estaban por delante los cajistas.

Pero Burgos tenía las ideas muy claras y castigó al Unicaja por dentro. No permitió a los locales dominar el choque. Un triple de Jackson ponía el 29-33 para un colista muy sólido en el Carpena, que ahondaba desde el perímetro. El propio Jackson ponía el 35-41 con una canasta de tres inverosímil.

Con 41-43 se llegó al descanso del partido, con el Unicaja muy atascado en ataque y Happ y Jackson inspirados en San Pablo Burgos.

Dani Díez lanza un triple durante el Unicaja vs. San Pablo Burgos de la Liga Endesa acb Photo / Mariano Pozo

Burgos exigió al Unicaja hasta los últimos minutos

Duarte regresó de la caseta con el punto de mira igual de afinado para enchufar cinco puntos más en su casillero. Burgos seguía a lo suyo, haciendo un partido muy serio, pero el Unicaja tenía otro brío.

Duarte encendió la mecha con otro triplazo para irse a los 19 puntos a esas alturas de partido. Pero enfrente estaba Jackson a lo suyo respondiendo también desde la línea de 6,75. Con 52-57 tuvo que parar el partido Ibon Navarro.

A cada reacción cajista respondió Burgos abriendo brecha. Dani Díez encestó cinco puntos consecutivos que ponían 59-67 parcial. El Unicaja era incapaz de encontrar continuidad.

Perry se corrió todo el campo para sacar un dos más uno sobre la bocina y poner el 68-71 antes del último cuarto.

Pero Jackson estaba intratable en la tarde malagueña. Hasta que no faltaron siete minutos para el final no se enchufó de verdad el Unicaja. Con Alberto Díaz y Duarte tirando del equipo, con garra y acierto. Se fue el Unicaja a su máxima con el 78-74.

Corbalán respondió con un triple y luego un contraataque que ponía de nuevo por delante a los de Porfirio Fisac. El Unicaja tomó la alternativa en el marcador pero no el control del partido. No había forma de doblarse la mano a Burgos. Del 86-81 redujo rápido al 86-84.

Ibon Navarro alentaba a la grada para que achuchara en la defensa, porque no había forma de domar a los burgaleses.

Fue una secuencia de siete puntos de Sulejmanovic cerrada con un triple la que por fin le daba aire al Unicaja. 93-86 a falta de un 1:05.

Pero Dani Díez con otro triple devolvió la incertidumbre antes de que Perry se fuera a los 16 puntos, como el que no quiere la cosa para, esta vez sí, mantener a raya a los de Porfirio Fisac, que cayeron con mucho honor en el Carpena (99-91).

Un Carpena que ve cómo su equipo, en fase de engranaje todavía, va amarrando su presencia en la Copa del Rey y sabe salir del atolladero cuando no está en su mejor versión.