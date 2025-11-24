Nuevo fichaje del Unicaja: el pívot de 2,03 metros, Augustine Rubit, se une al equipo esta temporada

Las claves nuevo Generado con IA El Unicaja ha fichado al pívot estadounidense Augustine Rubit, de 2,03 metros y 36 años, quien llega procedente del Lietkabelis lituano para lo que resta de temporada. Rubit promedió 14 puntos, 6,2 rebotes y 21,9 de eficiencia en la liga lituana, y 15,1 puntos y 4,8 rebotes en la Eurocup durante esta campaña. El jugador tiene una amplia experiencia en Europa, habiendo pasado por clubes como Brose Bamberg, Olympiacos, Zalgiris Kaunas y Bayern Múnich, y reforzará la rotación interior tras la baja de David Kravish. Está previsto que Rubit pase reconocimiento médico en Málaga antes de incorporarse oficialmente al equipo.

El Unicaja tiene un nuevo fichaje. El pívot Augustine Rubit, de 36 años, 2,03 metros y nacionalidad estadounidense se unirá al equipo hasta el final de la presente temporada, a expensas de superar el reconocimiento médico.

El jugador llega procedente del Lietkabelis lituano, donde, además de la liga del país báltico, disputaba la Eurocup, ofreciendo un rendimiento notable y convirtiéndose en una de las referencias interiores del equipo, según ha informado el equipo a través de un comunicado.

Todo ello sin perderse ninguno de los encuentros oficiales del conjunto lituano. En la LKL Rubit ha disputado 10 encuentros, promediando 14 puntos, 6.2 rebotes y 21.9 de eficiencia.

En cuanto a sus actuaciones en la Eurocup, en los 8 partidos que ha jugado sus medias son de 15.1 puntos, 4.8 rebotes y 18.6 de valoración.

Formado en South Alabama, Rubit inició su carrera profesional en 2014 en Alemania con los Walter Tigers Tübingen, antes de consolidarse en ratiopharm Ulm gracias a su capacidad física y recursos ofensivos.

Su progresión le llevó a competir en clubes de Euroliga como el Brose Bamberg (2017-19), Olympiacos (2019-20), Zalgiris Kaunas (2020-21) y Bayern Múnich (2021-23), donde firmó algunas de las mejores campañas de su trayectoria y llegó a ser reconocido como uno de los interiores más fiables del continente.

🚨FICHAJE🚨

✍️Augustine Rubit, experiencia y calidad para la pintura del Unicaja

💚💜 https://t.co/z7ZFkQyx4X pic.twitter.com/G7QySgCfHu — UnicajaCB (@unicajaCB) November 24, 2025

Tras una etapa en la liga de Kuwait, Rubit ha regresado este curso a Europa de la mano de Lietkabelis, con el que estaba cuajando una temporada muy sólida antes de su incorporación al conjunto malagueño.

Está previsto que el jugador aterrice esta tarde en Málaga y mañana martes pasará reconocimiento médico en el Hospital Quirónsalud Málaga.

Cabe señalar que esta incorporación se produce para cubrir la baja de David Kravish, una ausencia significativa en la rotación interior. Rubit cuenta con una trayectoria sólida en Europa, con capacidad para jugar en las dos posiciones interiores por calidad y condiciones físicas.