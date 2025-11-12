77-100 | El Unicaja sella el pase virtual al Round-16 de la BCL tras ganar sobrado en Mersin

Olek Balcerowski durante el Mersin vs. Unicaja de la BCL BCL

Las claves nuevo Generado con IA El Unicaja se impone con claridad al Mersin turco por 77-100 y prácticamente asegura su pase al Round 16 de la Basketball Champions League. El equipo malagueño lidera el Grupo G con cuatro victorias en cuatro partidos y solo una combinación muy improbable podría apartarlo del primer puesto. Balcerowski fue el jugador más destacado del Unicaja con 18 puntos y 22 de valoración, mientras que Alberto Díaz brilló con un pleno de triples, incluyendo un espectacular tiro desde su propio campo. El Unicaja dominó el partido desde el segundo cuarto y cerró el encuentro con una amplia ventaja, demostrando superioridad tras la reciente derrota en la ACB.

El Unicaja ya tiene los dos pies en el Round 16 de la Basketball Champions League (BCL) tras el paseo militar de los de Ibon Navarro en las cuatro primeras jornadas de la fase de grupos, el último, en Mersin, donde se ha impuesto al conjunto turco por un contundente 77-100.

Los malagueños son líderes del Grupo G y sólo una carambola prácticamente imposible los apearía del liderato y los mandaría al play-in. Algo improbable.

Después de la dura derrota en Andorra, el Unicaja responde con actitud e intensidad frente a un rival inferior.

Los malagueños suman cuatro de cuatro y le sobran las dos últimas jornadas de esta primera de la competición que ha dominado con puño de hierro durante las dos últimas temporadas.

Balcerowski fue el cajista más destacado en la pista turca con 18 puntos y 22 de valoración.

Por su parte, Castañeda no termina de engancharse al tren cajista y apenas jugó siete minutos en el último cuarto para cero puntos.

James Webb III durante el Mersin vs. Unicaja de la BCL BCL

El porcentaje desde el triple para el Unicaja fue de un 30 por ciento de acierto, bajo para el 11/36, aunque Alberto Díaz clavó los tres intentos que tuvo. Cien por cien de efectividad para el malagueño.

El Unicaja dominó el partido de cabo a rabo y ya al descanso se fue con un 41-60 definitivo para el partido.

Sólo en el primer cuarto con 19-18 fue el conjunto local fue por delante en el marcador. Alberto Díaz respondió con un triple y ahí se acabaron todas las opciones turcas de incomodar al Unicaja.

Después anotó uno desde la bombilla... de su campo para cerrar el cuarto.

Con 22-31 se llegó al final del primer cuarto en el que Unicaja sí estuvo inspirado desde la línea de 6.75.

El Unicaja encaró la segunda mitad elevando la renta y bordeando por momentos los treinta puntos de diferencia, en un choque le sirve para pasar página del varapalo del fin de semana en ACB.

A los de Ibon Navarro le quedan dos trámites para cerrar esta primera fase de grupos, que, como se esperaba, está siendo un paseo militar para el campeón.