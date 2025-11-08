98-74 | Batacazo del Unicaja en Andorra

Las claves nuevo Generado con IA El MoraBanc Andorra venció con claridad al Unicaja Málaga por 98-74, dominando el partido de principio a fin con una defensa agresiva y un ataque coral. El equipo local llegó a superar los 29 puntos de diferencia y destacó especialmente en el rebote, con 41 capturas frente a las 23 de Unicaja. Stan Okoye (17 puntos) y Artem Pustovyi (16) lideraron al MoraBanc, mientras que Chris Duarte (17) fue el único destacado en un Unicaja irreconocible. El duelo en los banquillos fue para Joan Plaza, que superó claramente a Ibon Navarro, y la derrota supone la tercera para Unicaja en la temporada.

Descalabro del Unicaja en Andorra, al que Morabanc convirtió en un muñeco de trapo a un desconocido y muy gris equipo cajista, ante el que sumó a lo grande la segunda victoria tras una exhibición de principio a fin que se reflejó en el 98-74 final.



Las urgencias se notaron en el primer cuarto para bien. El MoraBanc, con una defensa bastante agresiva y sólida, bordó el baloncesto, se lució desde el perímetro y repitió el primer cuarto realizado contra el Bàsquet Girona, pero hoy ante un rival de la entidad del andaluz.



Los de Joan Plaza llegaron a ganar de 18 puntos (33-15) y finalizaron los primeros 10 minutos con un +16 (35-19). El acierto en ataque fue clave para los locales con los 8 primeros puntos de un inspirado Okoye que rivalizaron con los 9 iniciales del dominicano Chris Duarte, único argumento ofensivo de un Unicaja que se veía desbordado una y otra vez.



Un parcial de 2-10 despertó a los de Ibon Navarro. Los malagueños empezaron a defender después de un primer acto para olvidar. Dos triples seguidos de James Webb III empezaron a sembrar las primeras dudas a los locales con el 37-29, aunque los del Principado, esta vez, no dejaron de creer en sus opciones y con la defensa ahogaron las acciones ofensivas de los de Ibon Navarro.



Un parcial de 7-0 cerró el segundo cuarto con un 57-41 (+16) con 13 puntos de Stan Okoye y 15 de Duarte, el único destacado en los visitantes.



En la reanudación, el MoraBanc no dejó de apretar el acelerador y destrozó, en su mejor partido de los últimos tiempos, a un Unicaja que no reaccionaba y que bajó los brazos ante el aluvión de juego rival.

Un parcial de 11-2 situó la máxima diferencia en un +24 (75-51) tras cuatro puntos consecutivos del exjugador cajista Rubén Guerrero.



Ibon Navarro no daba con la tecla y, enfrente, Joan Plaza le ganó el duelo en los banquillos. Cada defensa finalizada con éxito de los locales era celebrada como si se tratará de un título. El tercer cuarto acabó con un 79-56 y todo decidido.



El festival de los locales siguió en el último cuarto. A 5.39 del final ya ganaban de +29 (90-61). La agresividad fue una constante y eso mismo les llevó a estar acertados con un ataque bastante coral.

Un partido que sirvió para recuperar a Artem Pustovyi (16 puntos) y dónde hubo una diferencia espectacular en los rebotes, con 41 para MoraBanc y 23 para un Unicaja que no estuvo acertado en ninguna faceta del juego, sumando la tercera derrota del curso.



Ficha técnica:



98- MoraBanc Andorra (35+22+22+19): Shannon Evans II (12), Best (-), Okoye (17), Pons (6) y Pustovyi (16) -cinco inicial-; 'Chumi' Ortega (4), Rubén Guerrero (11), Kuric (11), McKoy (11), Rafa Luz (6) y Udeze (4).



74- Unicaja Málaga (19+22+15+18): Perry (8), Chris Duarte (17), Webb III (10), 'Tyson' Pérez (3) y Balcerowski (12) -cinco inicial-; Jonathan Barreiro (5), Castañeda (-), Alberto Díaz (7), Sulejmanovic (3), Tillie (2), Kalinoski (3) y Djedovic (4).



Árbitros: Benjamín Jiménez, Sergio Manuel y Andrés Fernández. Sin eliminados.



Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 6 de la Liga ACB disputado en el Pabellón Toni Martí ante 3445 espectadores.