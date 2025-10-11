Gran Canaria vs. Unicaja: en qué canal de televisión ver los partidos de la ACB 25-26
Los cajistas visitan este sábado el Gran Canaria Arena, una cancha maldita para los de Ibon Navarro, a partir de las 20:00 horas.
El Unicaja de Málaga continúa su andadura en la nueva temporada 2025-25 en la ACB y lo hará este sábado 11 de octubre en el Las Palmas frente al Gran Canaria (20:00 horas, DAZN).
Tras el debut con victoria tanto en ACB como en la Basketball Champions League, los de Ibon Navarro visitan un pabellón que no se les da nada bien, a pesar de haber levantado la Copa del Rey de 2025 en su parqué.
Pero frente al conjunto de Lakovic es otra historia. Dos victorias y diez derrotas desde que se estrenase el Gran Canaria Arena en la temporada 2012-2013. Es el balance.
Nihad Djedovic será baja frente al conjunto canario y está por ver si Castañeda le da continuidad al gran partido contra Mersin el pasado martes en la BCL.
Además, esta temporada Gran Canaria se ha sumado al universo FIBA y es uno de los equipos que participan en la BCL, dando lustre a la competición, por lo que este puede ser un duelo que se repita unas cuantas veces a lo largo de la temporada.
Para esta temporada, los partidos del Unicaja en la ACB se podrán ver a través de la plataforma DAZN.
Los planes para ver los partidos del Unicaja en televisión:
Están los planes Baloncesto y Premium. Con ambos planes tendrás acceso a:
- Supercopa Endesa
- Liga Endesa: toda la temporada regular, los playoffs y la final
- Copa del Rey
El plan Baloncesto está disponible por 9,99 € al mes en modalidad anual con pago fraccionado, por 14,99 € en modalidad mensual, o por 109,99 € en modalidad anual con pago único.
Los aficionados de entre 18 y 30 años pueden beneficiarse de un 30% de descuento en las modalidades anual con pago fraccionado y mensual gracias a la TARIFA JOVEN -30.
DAZN ofrece cada jornada un encuentro en abierto de la Liga Endesa, que se puede disfrutar gratis descargando la App de DAZN y registrándose con un correo electrónico.
¿En qué planes está incluida Liga Endesa, Copa del Rey y Supercopa Endesa?
- Plan Baloncesto
- Plan Premium
¿El plan Premium incrementa su precio?
No, el plan Premium mantiene los precios actuales.
Si estoy suscrito a un plan de DAZN que no incluye baloncesto, ¿cómo puedo ver estas competiciones?
Puedes mejorar tu plan y seguir estas competiciones suscribiéndote al plan Premium.