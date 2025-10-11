Gran Canaria vs. Unicaja: en qué canal de televisión ver los partidos de la ACB 25-26

David Kravish durante el Unicaja vs. Mersin BSB de la BCL BCL

El Unicaja de Málaga continúa su andadura en la nueva temporada 2025-25 en la ACB y lo hará este sábado 11 de octubre en el Las Palmas frente al Gran Canaria (20:00 horas, DAZN).

Tras el debut con victoria tanto en ACB como en la Basketball Champions League, los de Ibon Navarro visitan un pabellón que no se les da nada bien, a pesar de haber levantado la Copa del Rey de 2025 en su parqué.

Pero frente al conjunto de Lakovic es otra historia. Dos victorias y diez derrotas desde que se estrenase el Gran Canaria Arena en la temporada 2012-2013. Es el balance.

Nihad Djedovic será baja frente al conjunto canario y está por ver si Castañeda le da continuidad al gran partido contra Mersin el pasado martes en la BCL.

Además, esta temporada Gran Canaria se ha sumado al universo FIBA y es uno de los equipos que participan en la BCL, dando lustre a la competición, por lo que este puede ser un duelo que se repita unas cuantas veces a lo largo de la temporada.

