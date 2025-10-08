97-66 | El Unicaja arrolla en su estreno en la BCL

Unicaja empieza la defensa del título de la BCL con una paliza muy solvente frente a Mersin BSB por un 97-66 en la primera jornada de la competición.

Castañeda, con 17 puntos y 19 de valoración, se sube al tren en marcha cajista ganando confianza y ganándose el favor de la grada en una noche en la que Perry (14), Kalinoski (12) y Duarte (12) superaron la decena de puntos, en la que se quedaron Djedovic y Tyson Pérez frente a un rival que no mostró oposición.

Fue un partido con 18 triples para los cajistas, que dominaron todos los registros en un Martín Carpena a medio gas.

Jonathan Barreiro fue el descarte cajista, que tras unos primeros minutos de tanteo el Unicaja puso la directa en el marcador. Con cinco triples abrió brecha repartiendo el protagonismo entre Kalinoski y Perry. El primer parcial se cerró con 22-11.

Mersin apretó en el arranque del segundo cuarto para bajar la renta de los diez puntos. Pero fue un espejismo. El Unicaja mantuvo la intensidad para impedir cualquier reacción turca. Castañeda se descolgó con dos triples, el segundo para colocar un 51-31 que mostraba la realidad del parqué.

Un Unicaja muy superior, con algunos errores frutos de una relajación puntual, que no buscó atajos para encarrilar su debut en la BCL.

No hubo tregua para los turcos tampoco tras el descanso. El Unicaja se mantuvo en los mismos estándares, dejó anotar poco y fue diversificando su hoja de tiro. No se sumó Olek Balcerowski, con 0 puntos en tres cuartos. 70-47 a la última manga.

David Kravish durante el Unicaja vs. Mersin BSB de la BCL BCL

Castañeda arrancó el último cuarto con un triple en su mejor partido como cajista. Estuvo inspirado casi toda la noche. Ibon suma a otro efectivo al carro. Era el fichaje que menos rendimiento estaba dando. Cerró el choque con 17 puntos y cinco triples y se retiró con la ovación de la grada.

Duarte cerró el choque para dejar la diferencia en 31 puntos, con el 97-66 final.

Con esta paliza Unicaja se coloca líder del Grupo G para empezar a mandar con mano de hierro en la que competición que le está granjeando plata en este ciclo victorioso. Ahora espera Gran Canaria.