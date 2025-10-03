En qué canal de televisión ver los partidos del Unicaja en la ACB

Un lance del partido entre Unicaja y Valencia Basket. EFE

El Unicaja de Málaga comienza su andadura en la nueva temporada 2025-25 en la ACB y lo hará este sábado 4 de octubre en el Martín Carpena frente al Surne Bilbao Basket (18:00 horas, DAZN).

Será el reencuentro con toda nuestra afición cajista para celebrar la Copa FIBA Intercontinental conquistada en Singapur con la bajada de la banderola conmemorativa antes del inicio del choque.

Dani Carrasco, canterano lesionado de gravedad en pretemporada con el equipo, será el encargado de activar el mecanismo para la bajada del 11.º título de la historia del club.

Ibon Navarro está satisfecho con el trabajo del equipo en esta fase previa al comienzo de liga, asegurando que le sorprendió el rendimiento de los suyos contra Valencia Basket en la semifinal de la Supercopa de España.

Melwin Pantzar, atractivo visitante

La plantilla bilbaína cuenta con un gran aliciente en sus filas para los aficionados malagueños: Melwin Pantzar.

El base sueco permanecerá cedido en el conjunto vasco esta temporada aunque ya es propiedad del Unicaja, que lo fichó hasta 2030.

