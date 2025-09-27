87-93| El Unicaja prolonga la maldición en el Carpena y se queda sin final de la Supercopa

Otro título que no ganará el Unicaja delante de su público. Otra vez tocó la de arena delante de su afición y cayó en la semifinal de la Supercopa de España contra Valencia Basket por 87-93.

El conjunto taronja fue mejor a la hora de la verdad y puso en evidencia lo que le falta al Unicaja para ser todavía una máquina bien engrasada.

Los de Ibon Navarro perdieron la iniciativa tras el descanso y ya nunca la recuperaron, con una mala tarde mala desde el triple (7 de 33) que les impidió tener opciones en los instantes finales del duelo.

Kravish con 14 puntos y Duarte con 16 de valoración fueron los mejores cajistas sobre el parqué.

Perry, Castañeda, Sulejmanovic, Webb III y Kravish fue el primer quinteto de Ibon Navarro en el Carpena esta temporada. Cuatro caras nuevas de inicio.

Aunque el graderío era malagueño, no fue el Carpena de siempre, con los Mijitas en el otro lado de la pista.

Hubo un tiroteo de salida en ambas canastas. Kravish estiró hasta el 16-9 con el Unicaja corriendo antes de la primera rotación de Ibon Navarro.

El Unicaja se fue hasta los diez puntos (23-13) tras un dos más uno de Balcerowski. Pero hubo reacción rápida de Valencia para acercar de nuevo el tanto. Canastas rápidas y carreras de un lado a otro de la pista hasta el 26-18 del final de la primera manga.

Duarte hizo bingo de tres en su tercer intento con réplica de Reuvers en un segundo cuarto en el que continuó el intercambio de golpes. Aunque Unicaja volvió a escaparse de diez puntos.

Pero poco a poco redujo Valencia nublándose las ideas a los malagueños y encestando de la mano de Costello. Hasta que los taronja igualaron a 36 a falta de dos minutos para el descanso. Thomson, de tres, puso por primera vez en ventaja a Valencia (38-39).

Con 44-43 tras una penetración poderosa de Moore (MVP) se llegó al descanso. Unicaja encajó bien el golpe de la remontada para irse por delante a los vestuarios.

Chris Duarte durante el Unicaja vs. Valencia Basket de la Supercopa Endesa 2025. acb Photo / Mariano Pozo

Valencia, más sólido tras el descanso

El partido se puso serio tras el descanso y no hubo escapadas en ninguna de las dos canastas. El dominio en el marcador fue alternativo y cada canasta requería de muchas más elaboración en cada aro.

Pero Valencia agarró el control del partido con rentas de cuatro y cinco puntos, impidiendo al Unicaja echarle mano. Aunque entre Barreiro y Sulejmanovic elevaron a los malagueños para el 65-64 tras un robo y contra de Alberto Díaz.

Un correcalles en el último minuto cerrado con un triple contra tablero de Iroegbu sobre la bocina mandó el partido 71-73 al último cuarto.

Y ahí Valencia puso la máxima en el marcador con un 71-77 que le ponía cuesta arriba la final al Unicaja, más por sensaciones en la pista que por números.

Se rehizo Unicaja pero de nuevo Valencia estiró hasta siete de renta con el 73-86 a falta de cinco minutos.

El choque se enquistó con el 80-85 y fue pasando el tiempo a favor de los taronja. Ibon Navarro no encontró la fórmula para activar la remontada. Se le salieron todos los triples. Ni Tillie, ni Duarte, ni nadie. Sólo Barreiro.

El hilo que mantuvo con vida al Unicaja hasta el final fueron los tiros libres fallados por Valencia. El baile final de las revisiones tampoco valió. Pero no era el día, como nunca lo es cuando hay un título en juego en el Carpena.

Empieza la liga, vuelve la rutina, con mucho por ajustar en el Unicaja. Ha demostrado conocer el camino.

Los jugadores del Unicaja saludan a su afición tras caer contra Valencia Basket en la semifinal de la Supercopa. acb Photo / Mariano Pozo

Ficha técnica:

87- Unicaja (26+18+27+16): Perry (12), Castañeda (0), Webb III (6), Sulejmanovic (5), Kravish (14) -quinteto inicial- Duarte (13), Djedovic (7), Barreiro (7), Díaz (0), Balcerowski (10), Kalinoski (8), Tillie (5).

93- Valencia Basket (26+25+30+20): Moore (20), Puerto (9), Thompson (8), Reuvers (7), Pradilla (0) -quinteto inicial- De Larrea (15), Iroegbu (9), Costello (10), Taylor (10), Nogués (0), Sako (5).

Árbitros: Juan Carlos García González, Emilio Pérez Pizarro, Rafael Serrano y Jordi Aliaga. Antes del comienzo, el presidente de la ACB, Antonio Martín, otorgó un obsequio a García González por sus 28 temporadas arbitrando en la competición.

Incidencias: Primera semifinal de la Supercopa ACB, disputada en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena ante 9.951 espectadores.