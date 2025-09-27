La Supercopa calibra el nivel de salida del Unicaja, que lucha contra la maldición del Carpena

El Unicaja de Málaga afronta desde este sábado un nuevo reto apenas una semana después de conquistar la Copa Intercontinental en Singapur.

Los de Ibón Navarro tratarán de revalidar la Supercopa de España, de la que son actuales campeones, en el escenario más inhóspito para los malagueños a la hora de conquistar un título, su propia casa, el Martín Carpena.

Málaga será la capital del baloncesto patrio con la disputa de la Supercopa de España. Y el anfitrión abre fuego este sábado contra el Valencia Basket a partir de las 18:00 horas (DAZN). Real Madrid y La Laguna Tenerife son los otros semifinalistas (21:00 horas).

El equipo entrenado por Pedro Martínez tratará de conseguir en Málaga la segunda Supercopa Endesa de su historia tras la que lograron en 2017. El mismo logro que persigue el Unicaja para volver a abrir las vitrinas de Los Guindos por segunda vez en una semana.

No será tarea pequeña. El Unicaja, a pesar de haber levantado la Intercontinental, se encuentra en plena reconstrucción tras el movimiento de varias fichas importantes en su plantilla.

Ibón Navarro le busca encaje a los Duarte, Sulejmanovic, Webb III y Castañeda, a la par que otros jugadores de la plantilla tienen que asumir roles de más peso, como Tillie o Balcerowski.

Tyler Kalinoski llega en un gran momento tras proclamarse MVP de la Intercontinental. El de Cincinnati por fin le da lustre a su trabajo silencioso en el Unicaja con un premio individual.

Será la segunda vez que ambos conjuntos se midan en las semifinales de este torneo, en lo que ya es una rivalidad clásica en las distintas competiciones en las que han jugado.

El anterior precedente en Supercopa tuvo lugar en 2017, en una edición disputada en el Gran Canaria Arena que se llevó el conjunto naranja por un ajustado 83 a 78. De aquella eliminatoria solo queda un jugador en la plantilla entre ambos equipos: Alberto Díaz.

El equipo valenciano ha completado, un verano más, una potente plantilla en la que destacan dos caras conocidas por la Marea Verde: el escolta Kameron Taylor y el pívot Yankuba Sima. Ambos fueron jugadores importantes en los últimos éxitos del Unicaja y ahora, por primera vez, se medirán a su desequipo.

La maldición del anfitrión

El Unicaja no solo tratará de reeditar el éxito de la temporada anterior en la Supercopa Endesa, sino que tendrá que hacer frente a la maldición que afecta al anfitrión del evento.

En las 25º ediciones anteriores (desde 1984 a 1988, y posteriormente desde 2004 al curso pasado), en solo una ocasión el equipo de casa consiguió proclamarse campeón del torneo: el Real Madrid en 2019, tras superar en el entonces WiZink Center (actual Movistar Arena) al Barça por 89 a 79.

Este reto es doble para el Unicaja, ya que a esa maldición de la propia Supercopa Endesa se le une el hecho de que los malagueños nunca han conseguido ganar un título en su propia cancha. Los 11 que pueblan las vitrinas del Club fueron conquistados lejos de Málaga, que ansía celebrar el primero en el Carpena.