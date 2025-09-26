Horario y dónde ver el Unicaja vs. Valencia Basket de la Supercopa Endesa de baloncesto

El trofeo de la Supercopa de España de baloncesto ACB Photo

La forma de ver el baloncesto español cambia para esta temporada 2025-2026, empezando por la Supercopa de España que se disputa en Málaga este fin de semana.

La plataforma online DAZN se queda con los derechos para ofrecer todo el catálogo de partidos de esta temporada, empezando por el Unicaja vs. Valencia Basket de la primera semifinal del torneo.

DAZN apuesta además por ofrecer de forma gratuita tanto la primera como la segunda semifinal, Real Madrid-La Laguna Tenerife.

El Unicaja abrirá fuego con el objetivo de romper la maldición del Martín Carpena, donde cada vez que es anfitrión no ha podido levantar ningún trofeo.

Los malagueños llegan luciendo el reciente triunfo en la Copa Intercontinental y aspiran a revalidar el título de la Supercopa.

En el Valencia Basket estarán los excajistas Kameron Taylor y Yankuba Sima.

La final de la competición está programada para el domingo 28 de septiembre a partir de las 19:00 horas.

Kendrick Perry durante el Unicaja vs. NBA G League United de la final de la Copa Intercontinental 2025 FIBA

Horario del Unicaja vs. Valencia Basket de la Supercopa Endesa

El partido se disputa este sábado 27 de septiembre a partir de las 18:00 horas en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena.

Dónde ver el Unicaja vs. Valencia Basket de la Supercopa Endesa

El partido se podrá ver en abierto a través de la aplicación de DAZN para SMART TV y otros dispositivos móviles.

Además, se podrá seguir on line a través de EL ESPAÑOL de Málaga.

DAZN asume las retransmisiones de la ACB

DAZN, la plataforma global líder de entretenimiento deportivo, ofrecerá en exclusiva la Supercopa Endesa 2025, el primer título oficial de la temporada de baloncesto en España.

La competición se disputará el 27 y 28 de septiembre en el Palacio Martín Carpena de Málaga y las semifinales estarán disponibles de forma gratuita en la app de DAZN, solo con registrarse con un correo electrónico.

La fase final del torneo enfrentará el sábado a Unicaja–Valencia Basket (18:00) y Real Madrid–La Laguna Tenerife (21:00), con la gran final el domingo a las 19:00.

Con una cobertura de primer nivel, la Supercopa Endesa estará presentada por Leyre Barriocanal. La narración correrá a cargo de Fran Guillén, quién estará acompañado en el análisis por dos figuras de referencia del baloncesto español, Pablo Laso, exentrenador del Real Madrid y uno de los técnicos más laureados de Europa, y Víctor Claver, exjugador internacional con experiencia en Valencia Basket y Barça.