68-97 | El Unicaja se pone serio y ya espera rival en la final de la Intercontinental

El Unicaja de Málaga elevó su versión del debut en la Copa Intercontinental y se deshizo con solvencia de Utsunomiya Brex japonés por 68-97 y ya está en su segunda final consecutiva de este torneo.

Un estirón entre el final del segundo cuarto y el arranque del tercero tras pasar los vestuarios colocó al equipo malagueño en la cita del domingo a las 13:00 horas de España a la espera de rival.

Tyler Kalinoski con un cinco de seis desde el triple para un 23 de valoración lideró a un Unicaja muy solvente y sin la cantidad de errores que cometió el día anterior. Barreiro fue otro de los destacados en el bando verde y morado.

El dominio total del rebote fue otra de las claves de la segunda cita del Unicaja en Singapur. Con la tercera puede volver a tocar plata.

Chris Duarte y de nuevo Manu Trujillo fueron los descartes de Ibon Navarro para este partido.

En la primera mitad el técnico vitoriano cargó de más minutos a varios puntales de este Unicaja mientras termina de encajar a los nuevos. Perry, Kalinoski o Tyson Pérez superaron la decena de minutos en pista.

Newbill (23 de valoración al final y MVP del partido) sostuvo a los japoneses cerca en el marcador durante toda la primera mitad. Doce puntos en los primeros veinte minutos

Barreiro inauguró con un triple un parcial de 0-7 al final del segundo cuarto que hizo al Unicaja irse más desahogado al descanso con un 33-41.

Olek Balcerowski durante el Utsunomiya Brex vs. Unicaja de la Copa Intercontinental FIBA

Tras el paso por los vestuarios Unicaja amplió la renta hasta los veintidós puntos (41-61) de ventaja después de una secuencia espectacular de Kalinoski: triple, robo, triple. Eran ya cinco bingos desde la línea.

Durante ese tercer cuarto llegó a estar en +27. Con 53-76 se fue el choque al último cuarto y el conjunto malagueño pensando ya en la final.

En esos guarismos se movió el partido en el último parcial, con el conjunto rival sin la energía del inicio del encuentro.

Unicaja llegó a estar hasta el +30 a falta de un minuto, hasta el 68-97 final que pone al Unicaja en su segunda final consecutiva de esta Copa Intercontinental. Una vez más, a un partido de ganar un título. Se ha convertido en rutina.