El Unicaja se proclama campeón de Andalucía antes de la Intercontinental (89-81)

David Kravish (18 puntos) y Tyson Pérez (16 puntos, 5 rebotes, 20 de valoración) , fueron los mejores del Unicaja.

Un inspirado Kravish en la recta final del choque, decisivo para conseguir el triunfo y poner punto y final a la pretemporada.

Todo lo que le venga a partir de ahora al Unicaja de Málaga será serio . Pero antes, se ha proclamado de nuevo campeón de Andalucía tras imponerse 89-81 al Covirán Granada en un duelo que se ha convertido en un clásico del verano.

La dupla Barreiro y Tyson Pérez capitalizó el ataque malagueño ante un Coviran Granada que también se mostró acertado en los primeros instantes.

La igualdad predominó con alternancia en el marcador gracias al acierto exterior entre ambos equipos, una dinámica en la que cogía aire el cuadro nazarí, que con un mayor acierto en el triple (6/6) se distanciaba 21 a 26.

El juego interior malagueño capitaneado por Balcerowski y Webb III igualó el choque al poco de comenzar el segundo acto (26-26).

Un tiro libre de Barreiro daba ventaja a los de Ibon Navarro, pero, tras varios minutos sin anotar, cogía de nuevo impulso el cuadro granadino (27-31).

Duarte trató de coger galones en ataque con 5 puntos consecutivos para los malagueños, ante un rival en el que Matt Thomas siguió atinado (32-34). Buenos minutos de Tyson Pérez le daban ventaja al Unicaja (36-34).

Otra vez, un triple de Thomas y un 2+1 de Bozic volteaban la situación (36-40), pero se reponía el Unicaja con un parcial 9-0 que cerró Perry con una bandeja in extremis para llevar el 45 a 40 al descanso.

A la reanudación, Hankins y Thomas acercaron al Coviran Granada, que se colocó a uno (49-48). Un triple de Rousselle lanzó a los granadinos al frente, pero la igualdad seguía siendo la nota predominante en el choque.

El Covirán respondió en esos instantes desde el perímetro a cada igualada malagueña. Los de Ibon Navarro no culminaban la remontada. El tercer cuarto se cerró 64-65 para Granada.

En el último cuarto, la aparición de Perry y Kravish fue providencial para que el Unicaja retomara su rumbo con un parcial 7-0 que cerraba Tyson Pérez a pase del pívot de Illinois (71-65).

Kravish siguió inspirado, esta vez con dos triples consecutivos, un aro pasado y un fade-away que lanzaba al Unicaja (81-70).

El Covirán trató de reengancharse al contraataque, pero un triple de Tillie volvía a poner la decena a favor (84-74).

Finalmente, el intercambio de puntos acabó certificando el triunfo del Unicaja por 89 a 81.

Con esta victoria, el Unicaja consiguió su 18ª Copa Andalucía, poniéndose fin a la pretemporada malagueña. A partir de la próxima semana, turno del primer título de la temporada: la Copa FIBA Intercontinental, en Singapur.