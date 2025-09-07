El bonito gesto del Unicaja con el canterano Dani Carrasco tras su grave lesión: "¡Ánimo, Dani!"

El base del Unicaja Dani Carrasco, canterano que se encontraba realizando la pretemporada con el primer equipo, resultó lesionado en el encuentro del torneo Costa del Sol ante el Alba de Berlín (92-76). Su diagnóstico es una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda.

Por ello, sus compañeros han querido homenajearle antes de comenzar el partido que juegan este domingo en el Martín Carpena contra el Real Madrid por el Trofeo Costa del Sol. Los jugadores han calentado vistiendo una camiseta de color blanco y con el lema "¡Ánimo, Dani!".

También el equipo rival, el Real Madrid, se ha sumado a la foto de su familia en apoyo al jugador vistiendo estas camisetas. Carrasco ha respondido al gesto con varios corazones en redes sociales, emocionado con la solidaridad de sus compañeros.



Carrasco, de 17 años, era uno de los jugadores de la cantera que estaba a las órdenes del técnico cajista Ibon Navarro y en la primera jornada del torneo costasoleño, cuando se llevaban disputados apenas tres minutos del tercer cuarto, apoyó mal la rodilla y cayó al suelo.

El entrenador vasco reconoció ante los medios que la cosa "pintaba mal" y no se equivocaba. Finalmente, las pruebas que le realizaron el pasado sábado en un centro hospitalario diagnosticaron la lesión, que necesitará cirugía en los próximos días y un largo periodo de convalecencia para el joven jugador, que iba a ser una pieza clave en el nuevo equipo sub-22.





El Unicaja cuenta en la actualidad con los jugadores de la cantera Manuel Trujillo, Miguel Martínez, Arturas Butajevas, Alfonso Rodríguez, Marcus Moller y el estadounidense Dylan Addae-Wusu.