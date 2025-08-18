Conoce el calendario del Unicaja para la temporada 2025-2026: debut en Bilbao y el Barça en la jornada 3 ACB

El camino del Unicaja en la Liga Endesa 2025-26 ya está definido. La ACB dio a conocer el calendario de emparejamientos de la próxima temporada, que el equipo malagueño arrancará en el Martín Carpena frente al Surne Bilbao Basket el 4 o 5 de octubre.

La segunda jornada traerá el primer viaje a domicilio del curso a una cancha complicada, la del Dreamland Gran Canaria (11 o 12 de octubre).

En la jornada 3, el Carpena vivirá uno de los platos fuertes de la temporada con la visita del Barça (18-19 de octubre).

Una semana después, el 25 o 26 de octubre, los malagueños volverán a desplazarse a las Islas Canarias para medirse a La Laguna Tenerife en lo que será un exigente comienzo de temporada en la competición doméstica para los de Ibon Navarro.

El Unicaja ya habrá disputado dos torneos oficiales antes del inicio de liga. Del 12 al 15 de septiembre disputará en Singapur la FIBA Intercontinental, mientras que el 21 y 22 disputará la Supercopa Endesa en Murcia.

Nueve partidos en casa en la primera vuelta

Uno de los datos importantes de la primera vuelta, en la que está en juego la clasificación para la Copa del Rey que se celebrará del 19 al 22 de febrero en Valencia, es que el Unicaja disputará 9 jornadas como local y 8 como visitante.

Las fechas a destacar en esta primera vuelta en el Carpena serán la visita del Barça en la jornada 3. En vísperas de Navidad, en la jornada 11 (el 20 o 21 de diciembre), será el Baskonia quien aterrice en el Carpena.

El derbi andaluz frente al Coviran Granada se celebrará en Málaga en la jornada 16 (17 o 18 de enero).

Una jornada más tarde, la 17, el equipo cerrará la primera vuelta en casa ante el UCAM Murcia, el 24 o 25 de enero, una fecha clave tras la que se conocerán todos los clubes participantes en la próxima Copa del Rey, que tendrá lugar en Valencia, del 19 al 22 de febrero.

Por otro lado, en la segunda vuelta de la Liga Endesa 2025-26, el Unicaja recibirá a otro de los grandes del continente europeo, el Real Madrid, en vísperas del torneo copero en un duelo que tendrá lugar en el Carpena el 14 o 15 de febrero.

En la jornada 34, el Unicaja pondrá fin a la fase regular en el Buesa Arena frente al Baskonia (28-30 de mayo).

CALENDARIO COMPLETO DEL UNICAJA PARA LA TEMPORADA 2025-2026

J.1 - Unicaja vs. Surne Bilbao Basket. 4-5/10.

J.2 – Dreamland Gran Canaria vs. Unicaja. 11-12/10.

J.3 - Unicaja vs. Barça. 18-19/10.

J.4 – La Laguna Tenerife vs. Unicaja. 25-26/10.

J.5 - Unicaja vs. Bàsquet Girona. 1-2/11.

J.6 – MoraBanc Andorra vs. Unicaja. 8-9/11.

J.7 – Casademont Zaragoza vs. Unicaja. 15-16/11.

J.8 – Unicaja vs. BAXI Manresa. 22-23/11.

J.9 – ICG Força Lleida vs. Unicaja. 6-7/12.

J.10 – Unicaja vs. San Pablo Burgos. 13-14/12.

J.11 - Unicaja vs. Baskonia. 20-21/12.

J.12 – Real Madrid vs. Unicaja. 27-28/12.

J.13 - Unicaja vs. Joventut Badalona. 29, 30 o 31 de diciembre, o 1 o 2 de enero.

J.14 – Río Breogán vs. Unicaja. 3-4/1.

J.15 – Valencia Basket vs. Unicaja. 10-11/1.

J.16 – Unicaja vs. Coviran Granada. 17-18/1.

J.17 - Unicaja vs. UCAM Murcia. 24-25/1.

J.18 – BAXI Manresa vs. Unicaja. 31/1 -1/2.

J.19 - Unicaja vs. MoraBanc Andorra. 7-8/2.

J.20 – Unicaja vs. Real Madrid. 14-15/2.

J.21 – Bàsquet Girona vs. Unicaja. 7-8/3.

J.22 - Unicaja vs. Casademont Zaragoza. 14-15/3.

J.23 – Unicaja vs. La Laguna Tenerife. 21-22/3.

J.24 – Barça vs. Unicaja. 28-29/3.

J.25 – Surne Bilbao Basket vs. Unicaja. 4-5/4.

J.26 - Unicaja vs. Valencia Basket. 11-12/4.

J.27 – Coviran Granada vs. Unicaja. 18-19/4.

J.28 - Unicaja vs. ICG Força Lleida. 25-26/4.

J.29 – Joventut Badalona vs. Unicaja. 2-3/5.

J.30 - Unicaja vs. Dreamland Gran Canaria. 9-10/5.

J.31 – San Pablo Burgos vs. Unicaja. 12,13, 14-15/5.

J.32 - UCAM Murcia vs. Unicaja. 16-17/5.

J.33 – Unicaja vs. Río Breogán. 23-24/5.

J.34 – Baskonia vs. Unicaja. 28, 29-30/5.



El Playoff de la Liga Endesa comenzará el martes 2 de junio, con los cuartos de final (a 3 partidos), concluyendo la temporada entre el 22 y el 28 de junio, dependiendo del número de partidos de semifinales y de la final, ambas rondas al mejor de 5 encuentros.

De esta forma, el Unicaja ya sabe cuál es su camino en la próxima temporada 2025-26.