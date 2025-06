Ibon Navarro, afectado por las declaraciones de Chus Mateo: "hubiera encontrado un ejemplo más elegante y menos cruel""

Ibon Navarro se mostró visiblemente afectado por las declaraciones de Chus Mateo tras el tercer partido de semifinales de la ACB, en las que el técnico del Real Madrid dijo que elegía en la pista el ejemplo que quería que vieran sus hijos.

Después de la derrota en el cuarto partido del Unicaja que da por finalizada la temporada, el técnico vitoriano se tomó su tiempo para responder tras escuchar la pregunta. No había pronunciado hasta el momento.

Y después, teniendo que parar a mitad de su reflexión, se mostró afectado por las declaraciones del técnico madridista.

“Cuando perdemos partidos como estos, que hay muchísima tensión, en los que muchas veces los entrenadores no podemos estar mostrando mucho las emociones, también porque aprendemos a gestionar de alguna manera, pues muchas veces decimos cosas que no queremos”, empezó Navarro.

“Y yo estoy bastante seguro que Chus no quería hacer referencia a los hijos. Primero porque estaba en mi situación personal. Y estoy seguro que él, en otro momento, hubiera encontrado un ejemplo mejor, más elegante, más justo y menos cruel”.

“Insisto, conociendo mi situación personal y empatizando con ella. Y además, porque él mismo lo dijo, que tenemos una buena relación. Seguro que hubiera podido hacerlo mejor”.

“Y yo creo que no lo hizo porque quiso, lo hizo porque le salió así”, continuó el preparador cajista. “Pero si él todavía cree que es un buen ejemplo, conociendo mi situación, pues como él dijo, cada uno tiene su estilo. Yo me reafirmo en todo lo que he dicho en todas mis ruedas de prensa. Otra cosa es que nadie haya visto la rueda de prensa”.

El técnico vitoriano se refiere con su situación personal a que vive lejos de su hijo Artiz.

“Nadie se ha molestado en ver la rueda de prensa. Nadie, todo el mundo se ha quedado con el titular. Estoy seguro que Chus no la ha visto. Pero le han dicho, ha leído... Si la ha visto, entonces es peor”.

“Pero eso es a lo que va esta sociedad, a quedarse con lo que dice el clickbait, lo que dice el titular”.

“No tengo nada más que decir”, cerró Ibon Navarro la polémica.

VÍDEO: Rueda de prensa posterior al cuarto partido entre Unicaja y Real Madrid