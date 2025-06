Osetkowski se libra de momento de una sanción por dopaje: el expediente por su positivo ha caducado

Dylan Osetkowski puede respirar tranquilo. La amenaza de sanción que le persigue desde diciembre de 2023 por un positivo por dopaje se ha disipado.

Unicaja Baloncesto ha recibido en la tarde de este miércoles una comunicación en la que se le ha informado de que el expediente abierto al jugador Dylan Osetkowski por la Comisión Española Antidopaje (CELAD) por un positivo en un control realizado la temporada pasada, ha caducado.

Por tanto, se ha ordenado el archivo de las actuaciones seguidas en ese procedimiento.

La única pronunciación al respecto, además del breve comunicado del Unicaja, ha sido la de uno de sus agentes, Dragan Jankovski, a través de sus redes sociales.

"Solo por última vez para disipar las numerosas narrativas falsas e inexactas sobre Dylan Osetkowski, así como los rumores sobre sus "sanciones", "prohibiciones" o asuntos similares que han circulado en las plataformas de baloncesto en los últimos meses. Ninguno de estos eventos ocurrirá.

Aunque ateniéndose a la ley, el caso no se ha cerrado. El artículo 42 de la Ley Orgánica 11/2021, de 28 de diciembre, de lucha contra el dopaje en el deporte, en su punto número 4 dice lo siguiente:

"Sin perjuicio de lo anterior, la caducidad que se hubiere acordado no impedirá iniciar un nuevo procedimiento sancionador dentro del plazo legal de prescripción de la correspondiente infracción.

La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción.

En los casos en los que sea posible la iniciación de un nuevo procedimiento por no haberse producido la prescripción, podrán incorporarse a éste los actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse producido la caducidad. En todo caso, en el nuevo procedimiento deberán cumplimentarse los trámites de alegaciones, proposición de prueba y audiencia al interesado".

Dylan Osetkowski, jugador del Unicaja de Málaga Unicaja CB

Dos años bajo la amenaza de sanción

El californiano ha jugado casi dos años con la sombra de una posible sanción persiguiéndole. Ahora podrá centrarse cien por cien en el juego y tiene la primera oportunidad de jugar liberado este viernes en el segundo partido de los cuartos de final contra el FC Barcelona en el Palau.

Aun así, en la temporada 2023-2024 estuvo cerca de ser el MVP de la liga regular. Lo fue de la Copa Intercontinental en el mes de septiembre y entró en el mejor quinteto de la BCL.

Este archivo del expediente, sin embargo, le abre las puertas a una salida del Unicaja en busca de un club de Euroliga.

De hecho, esa posible sanción ha frenado su salida hasta ahora. El FC Barcelona lo tenía prácticamente atado y también se habló de un serio interés del Real Madrid.

Ahora, otro de los posibles destinos de Osetkowski, con pasaporte alemán, puede ser el Partizan de Belgrado.

Pero de momento, se puede centrar en darle la vuelta a la eliminatoria con el Unicaja para avanzar a semifinales de la ACB.